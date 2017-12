”House of Cards” fortsätter – utan Spacey

Produktionen återupptas 2018

"House of cards" kommer tillbaka.

”House of cards” får en fortsättning.

Den sista säsongen spelas in i början av nästa år.

– Vi är uppspelta över att kunna ge fansen ett avslut, säger Netflix innehållschef Ted Sarandos enligt Hollywood reporter .

Huvudrollsinnehavaren i tv-serien ”House of cards”, Kevin Spacey , har anklagats för sexuella trakasserier. Det har gjort att serien lagts på is. Netflix har brutit alla band med honom och framtiden för den sjätte och sista säsongen har varit oviss.

Fram till nu.

Under måndagen meddelade Ted Sarandos , Netflix innehållschef, att serien kommer att återuppta produktionen tidigt 2018. Säsong sex kommer att bestå av åtta avsnitt. Robin Wright , som spelar Spaceys fru Claire i serien kommer att synas i avsnitten.

– Vi är uppspelta över att kunna ge fansen ett avslut, säger Sarandos enligt Hollywood reporter .

Spelas in i Baltimore

Under en mediakonferens i New York under måndagen sa Sarandos även att han är glad över att serien kan fortsätta för de 370 personer som arbetar med ”House of cards”. Samt för de 2000 personer som jobbar med serien i Baltimore där serien spelas in, skriver Buzfeed.

