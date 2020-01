Bästa film – drama: 1917

Bästa film – musikal eller komedi: Once upon a time... in Hollywood

Bästa kvinnliga skådespelare i dramafilm: Renée Zellweger (Judy)

Bästa manliga skådespelare i dramafilm: Joaquin Phoenix (Joker)

Bästa tv-serie – drama: Succession

Bästa miniserie: Chernobyl

Bästa kvinnliga skådespelare i tv-serie – drama: Olivia Colman (The Crown)

Bästa manliga skådespelare i tv-serie – drama: Brian Cox (Succession)