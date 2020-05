Little Richard är död – blev 87 år gammal

Björn Skifs sörjer: ”Vissa ska alltid finnas kvar”

avRasmus Karlsson

Publicerad: 09 maj 2020 kl. 15.59

Uppdaterad: 09 maj 2020 kl. 17.06

Richard Wayne Penniman, känd som Little Richard är död.

Rocklegenden blev 87 år och dog i sitt hem i Nashville.

Björn Skifs sörjer hans död.

– Det är gamla Richard som man minns och som har betytt mycket för mig, säger han.

Rockpionjären Little Richard slog igenom på femtiotalet och var en av de första rockstjärnorna tillsammans med Jerry Lee Lewis, 84, och Chuck Berry. Han kallas ofta för rockens grundare och bland superhitsen finns bland annat ”Tutti frutti”, ”Long tall Sally” och ”Rip it up”.

Nu är han död, rapporterar Rolling Stone.

Foto: Time Life Pictures/Getty Rocklegendaren Little Richard blev 87 år.

Sonen bekräftar dödsfallet

Musikerns son, Danny Penniman, bekräftar pionjärens död till tidningen, men dödsorsaken är ännu okänd.

Hans musik har inspirerat många. Bland de finns stora namn som The Beatles och Prince. Även Elton John har tidigare berättat för Rolling Stone att Little Richard var en av hans stora förebilder.

Lade av 2013

Little Richards sista stora hit vad ”Good golly miss Molly” 1958 och efter den huserade han aldrig med på topp 10 på topplistan i USA. Efter den perioden har dock bland annat The Beatles spelat hans låtar. 1968 blev Little Richard invald i Rock and Roll Hall of Fame. 2013 lade han musiken på hyllan.

Han föddes som Richard Penniman 1932 i Macon, Georgia i USA och växte upp med elva syskon. Han upptäcktes av musikern Sister Rosetta Tharpe vid 14 års ålder och hon bjöd in honom att vara förband innan hennes framträdanden.

– Jag föddes i slummen. Min pappa sålde whiskey, smuggelwhiskey, sa han till Rolling Stone 1970.

Foto: Hval, Morten / NTB / Scanpix Little Richard i Hamar OL-Amfi 1993.

Björn Skifs: ”Det var en väldigt tidig förebild”

Tidigare har den svenska artisten Björn Skifs, 73, berättat att Little Richard är en av hans största förebilder och att han har betytt mycket för honom. När Aftonbladet Nöje når honom över telefon hade han ännu inte nåtts av dödsfallet.

– Förlåt? Little Richard? Oj, jösses, säger han.

Vad betydde han för dig?

– Det var en väldigt tidig förebild. Det var i slutet på femtiotalet när alla pratade om Elvis Presley, då hade jag upptäckt honom i stället. Min första egenhändigt inköpta platta var hans EP med flera underbara låtar på. Helt vansinnigt bra var den.

”Det är ingen som låter så, trots att många försökt”

Skifs var i sina unga tonår när han upptäckte Little Richard.

– Det var där jag upptäckte att man kunde låta så när man sjunger, då behövde det inte låta vackert. Huvudsaken var att det svängde och att det var ballt. Det uppmuntrade mig väldigt mycket då, jag har aldrig haft en speciell vacker sångstämma själv. Då vågade jag sjunga som jag gör, säger han.

Hur går tankarna nu?

– Det är alltid tråkigt när legender går ur tiden, vissa ska alltid finnas kvar. Han var ju lite till åren också. Det är tråkigt att den stämman är borta. Den rösten är unik och med det svänget och draget… Det är ingen som låter så, trots att många försökt.

Foto: PÄR-MAGNUS STRÖM Little Richard på Skeppsholmsfestivalen 1990.

