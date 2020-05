Duane ”Dog” Chapman förlovad – tio månader efter hustruns död

Tv-stjärnan har hittat kärleken igen

avNatalie Demirian

Publicerad: 06 maj 2020 kl. 08.40

Duane ”Dog” Chapman är förlovad på nytt – tio månader efter hustrun Beth Chapmans död.

Nu säger realitystjärnan att han vill ha det största bröllopet någonsin och att bröllopet ska vara öppet för hans fans.

– Det skulle bli en sjuhelsikes fest och det är precis vad folk behöver nu, säger han till The Sun.

Duane ”Dog” Chapman, 67, var, tillsammans med frun Beth Chapman, huvudpersonen i realityserien ”Dog the bounty hunter”.

Det var i juni förra året som Beth Chapman dog i sviterna av strupcancer, 51 år gammal.

Nu har Duane Chapman förlovat sig med sin nya flickvän Francie France, 51.

Vill bjuda fans

Paret planerar att vänta med bröllopet till efter coronakarantänen för att kunna ha hela familjen där, säger de i en intervju med The Sun.

– Jag har fått många frågor från fans om att ’när du gifter dig med Francie, ska du låta dina fans komma?’ Så vi diskuterar det nu, för jag vill ha ett öppet bröllop. Jag skulle gärna vilja ha det största bröllopet någonsin. Det är sådan jag är. Jag hoppas att jag kan övertala Francie om det och ha bröllopet öppet för mina fans, säger Duane Chapman.

Foto: David Zalubowski / TT Duane ”Dog” Chapman.

Dottern: Han förtjänar lycka

Efter nyheten om förlovningen gick Duane Chapmans dotter Bonnie Chapman ut på sociala medier och kommenterade fansens reaktion.

Hon skrev att hon är tacksam för de som varit stöttande och ber de som kritiserar förlovningen att låta hennes pappa vara i fred, särskilt efter att Duane Chapman fördes akut till sjukhus efter hjärtproblem, tre månader efter Beth Chapmans död.

”Min pappa har gått igenom så mycket det senaste året utan min mamma. Det har varit extremt svårt att förlora en förälder och att den andra också var nära att gå bort. Min pappa förtjänar att vara lycklig. Han har fortfarande min mammas namn tatuerat på bröstet. Han kommer aldrig att glömma henne. Hon hade varit glad över att se min pappa kär”, skrev hon i en kommentar till en av sin pappas bilder, skriver E News.

Foto: Wade Payne / TT Duane Chapmans fru Beth Chapman dog i slutet av juni 2019.

Kända från tv-serier

”Dog the bounty hunter” med Beth och Duane Chapman sändes mellan 2003 och 2012. När serien lades ner gjorde de spin off-serien ”Dog and Beth: On the Hunt”. Serien bygger på att duon agerar prisjägare för att hitta personer som brutit mot sina borgenavtal.

