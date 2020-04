Shirley Knight är död – blev 83 år gammal

avNatalie Demirian

Publicerad: 22 april 2020 kl. 20.38

Uppdaterad: 22 april 2020 kl. 21.06

Foto: AP Shirley Knight.

Shirley Knight är död.

Den tvåfaldigt Oscarsnominerade skådespelaren dog av naturliga orsaker.

Hon blev 83 år gammal.

Shirley Knight dog under onsdagen i sin dotters hem, skådespelaren Kaitlin Hopkins, i Texas, skriver Hollywood Reporter.

”God natt mamma, dröm sött, krama pappa från oss. Vila i frid”, skriver dottern i ett Facebookinlägg.

Vunnit flera priser

Shirley Knight var Oscarsnominerad två gånger under början av sin långa skådespelarkarriär, för filmerna ”The dark at the top of the stairs” och ”Ungdoms ljuva fågel”.

Hon har även vunnit tre Emmys och en Tony under karriären.

Hon hade fler än 180 skådespelaroller sedan hon började karriären 1955, och hon jobbade fram till 2018.

Shirley Knight och Paul Newman i "Ungdoms ljuva fågel” (”Sweet bird of youth”)

Minnesstund nästa år

Bland de mer kända filmerna och serierna är ”Livet från den ljusa sidan”, ”Angel Eyes”, ”Grandma's boy”, ”Our idiot brother” och rollen som Phyllis Van De Kamp i tv-serien ”Desperate housewives”.

En minnestund kommer att hållas i början av 2021 och istället för blommor ber familjen att bidrag ska göras till Shirley Knights minnesfond vid Texas State University.

