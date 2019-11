Max Martin + FÖLJ

Max Martin har gjort musikal av sina hits

avJens Peterson

20 november 2019 17:24

LONDON. Som låtskrivare har han inspirerats av ABBA. ”Mamma mia!” gav Max Martin en ny idé.

Nu har han tillsammans med sin hustru Jenny skapat en musikal byggd på de hits Martin skrivit åt Britney Spears, Backstreet Boys, Katy Perry och andra.

1 av 3 | Foto: BACKGRID UK Det var kändistätt i publiken under onsdagens premiärvisning i London. Här är kronprinsessan Victoria tillsammans med kronprins Daniel.

Den nya musikalen är en fantasifull fortsättning på Shakespeares ”Romeo och Julia”. I den klassiska pjäsen tar Julia livet av sig när hon tror hennes älskade Romeo är död. I den nya musikalen lever hon vidare.

Max Martin, 48, slog igenom som låtskrivare på 1990-talet. Han skrev själv ”... Baby one more time” åt Britney Spears, men har också byggt en rad hits med andra.

Han är låtskrivare till 22 listettor i USA, och står som medproducent och medkompositör till 73 topp 10-singlar på amerikanska listan. Han har nominerats till Oscar tillsammans med Justin Timberlake.

Max Martin har hållt en låg profil och låtit artisterna stå i rampljuset.

- Jag är så tacksam att någon fortfarande vill ha jobbet, säger Max Martin till The Guardian. Jag har sett många många gånger vad berömmelse kan göra. Det är därför jag sällan ger intervjuer. I synnerhet nu med sociala medier: Våra liv visas upp hela tiden och när man är berömd är det på en helt annan nivå. Vi är inte gjorda för att vara så berömda, det är inte normalt. Det finns inte i våra DNA.

Men han har arbetat hårt i flera år med nya musikalen ”& Juliet” och gjort intervjuer för att lansera den inför premiären.



- Vi började det här tillsammans, jag och min fru, säger Max Martin till Dagens Nyheter. Vi lät ett antal manusförfattare pitcha ideer. Jag kände ett stort ansvar. Jag har ju inte skrivit alla de här låtarna själv, utan i samarbeten med andra låtskrivare. Det måste bli bra. Det fick inte kännas ihopslängt.

30 låtar i ny tappning

Max Martin och hans hustru Jenny Petersson valde en idé från manusförfattaren David West Read. Shakespeares hustru Anne Hathaway dyker upp i musikalen som stöd åt Julia/Juliet.

Max Martin har också spelat in de nya versionerna av låtarna i musikalen. Det är 30-talet nummer som avverkas under föreställningen på Shaftesbury theatre.

I The Guardian berättar Max Martin hur han inspirerades till texter som följer låtens rytm.

– När jag växte upp lyssnade jag på sånger av ABBA, Elton John och The Beatles utan att förstå vad texterna handlade om, så det fonetiska har alltid varit viktigt för mig, säger han.

Då hette han Martin Sandberg och gick på Södra Latins musiklinje med Peter Jöback. Den unge Martin var sångare i hårdrockbandet Its alive.

- Jag kan inte sluta prata om kommunala musikskolan. Att jag fick chansen att spela ett instrument, att samhället säger att kultur är bra. Det är ju en så bra idé, säger han i Dagens Nyheter.

