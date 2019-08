The Walking Dead + FÖLJ

Walking Dead-stjärnan död: ”Han var en utmärkt brandman”

avOscar Schau

NÖJE 13 augusti 2019 07:02

Skådespelaren och brandmannen Dango Nguyen, 48, har dött i cancer.

– Han gjorde skillnad i mångas liv, skriver brandmanskollegorna på Facebook.

Foto: Skärmavbild från Facebook. Dango Nguyen hyllades av kollegorna.

Dango Nguyen är mest känd för sitt deltagande, under artistnamnet Dango Nu Yen, i HBO-serien The Walking Dead. Under sju säsonger spelade han rollen som livvakt åt skurken ”The Governor”.

Dango Nguyen, som påbörjade sin skådespelarkarriär 2011, har också deltagit i produktionen av MacGyver reboot och TV-serien The Gifted, skriver The Mirror.

Han gjorde också flera insatser som stuntman, bland annat i filmen The Red Road och Netflix-serien Insatiable.

Men först och främst var Dango Nguyen brandman, ett yrke han haft i 20 år.

På söndagen hyllades han av kollegorna i Athens-Clarke County Fire and Emergency Services.

– Våra tankar och böner går till hans fru Michelle, hans familj och alla hans vänner. Han gjorde skillnad i mångas liv. Vi kommer alla att minnas hans vassa tunga, höga energi och benhårda beslutsamhet, skriver kåren i ett inlägg på Facebook.

