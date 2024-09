Nya uppgifter: Al Pacino och flickvännen fortfarande tillsammans

Efter ansökan om vårdnaden för sonen

Publicerad 2023-09-07

Under onsdagen lämnade Al Pacinos flickvän Noor Alfallah in en ansökan om vårdnaden för parets nyfödde son.

Nu rapporterar flera medier om att paret inte har gått skilda vägar.

– De är fortfarande tillsammans, säger Pacinos representant till Page Six.

Page Six rapporterade tidigare under torsdagen att Al Pacino, 83 och flickvännen Noor Alfallah, 29, gått skilda vägar, efter att de tagit del av en ansökan om vårdnaden för deras gemensamma barn, som hon lämnat in.

Nu rapporterar sajten att paret fortfarande är tillsammans, enligt en talesperson för Al Pacino som de pratat med.

– Al och Noor har jobbat tillsammans och har tillsammans nått överenskommelser gällande deras barn, Roman, säger källan och fortsätter:

– De är fortfarande tillsammans.

expand-left helskärm Al Pacino och Noor Alfallah fick sonen Roman i juni.

Fick sonen i juni 2023

Uppbrottsryktena startade efter att Alfallah lämnat in en ansökan om att få vårdnaden för parets gemensamma son på heltid.

En sådan ansökan används ofta av par som inte är gifta för ena parten ska få rätt till underhållsbidrag och för att fastställa hur barnets umgänge med den förälder som inte har vårdnaden ska se ut.

Paret fick sonen Roman tidigare under sommaren i år. De inledde sitt förhållande under våren 2022.

Al Pacino har sedan tidigare tvillingarna Olivia och Anton, 22, med skådespelaren Beverly D'angelo och dottern Julie Pacino, 33, med skådespelarcoachen Jan Tarrant.

Noor Alfallah har tidigare haft en relation med Rolling stones-sångaren Mick Jagger.