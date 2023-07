Rosie O’Donnells ord efter Madonnas sjukhusvistelse: ”Väldigt stark”

Var inlagd på intensiven i flera dagar

Världsstjärnan drabbades av en allvarlig bakterieinfektion.

Men nu är hon på bättringsvägen.

”Hon återhämtar sig hemma”, skriver Rosie O’Donnell på Instagram.

Madonna, 64, är hemma igen efter att ha blivit inlagd på sjukhuset förra veckan med en ”allvarlig bakterieinfektion”.

På Instagram svarar komikern Rosie O’Donnell, 61, på kommentarer där fans ber om en uppdatering om artistens mående.

”Hon återhämtar sig hemma – hon är väldigt stark generellt”, skriver hon.

”Hon mår bra”

Frågorna om Madonna vällde in efter att komikern delat en bild på de två när de spelade tillsammans i filmen ”A league of their own” från 1992.

”Hoppas hon är okej, jag bryr mig inte om turnén”, skriver en orolig följare under bilden.

”Hon mår bra”, svarar Rosie.

Turnén skjuts fram

Till följd av den flera dagar långa vistelsen på intensivvårdsavdelning, fick Madonna skjuta fram sin turné ”The celebration tour”.

I slutet av oktober skulle hon komma till Sverige och spela på Tele2 Arena i Stockholm, men det är fortfarande oklart hur det blir.

På Instagram har managern Guy Oseary skrivit att nytt startdatum och detaljer kommer så fort de vet.