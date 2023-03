Sam Neill har drabbats av cancer

”Jurassic park”-skådisen: ”Kanske döende”

Publicerad: Mindre än 10 min sedan

Sam Neill har fått cancer.

I sin självbiografi berättar skådespelaren hur han fick beskedet samtidigt som han genomförde pr-turnén för ”Jurassic world domination”.

”Jag är urdålig”, skriver han.

Skådespelaren Sam Neill, 75, börjar sin självbiografi ”Did I ever tell you this” dramatiskt.

”Saken är den, att jag är urdålig. Kanske döende”, skriver han i första kapitlet.

Han berättar att han drabbats av lymfcancer.

Allt började med att han upptäckte svullna körtlar i halsen. Han diagnostiserades med cancer och påbörjade behandling förra året.

Det hela skedde samtidigt som Sam Neill genomförde en pr-turné i samband med filmen ”Jurassic world domination”.

Sam Neill.

Sam Neill: ”Inte rädd för att dö”

Han säger till BBC att det fanns gott om mörka dagar under förra året. Extra jobbigt är det att han inte längre känner igen sig själv i spegeln.

– Mest av allt vill jag ha mitt skägg tillbaka. Jag gillar inte alls hur mitt ansikte ser ut, säger han.

Hur framtiden ser ut för honom är oviss.

– Jag är inte rädd för att dö. Det jag är rädd för är att sluta leva, för jag älskar verkligen att leva.

Sam Neill i "Ivanhoe", längst till vänster.

Sam Neill i ”Jurassic park”

Sam Neill har spelat i flera stora filmer, bland annat i ”Jurassic Park” från 1993 där han gjorde rollen som Dr Alan Grant. Han spelade samma roll i uppföljaren som kom förra året.