Taylor Swift och Travis Kelce bekräftar romansryktena

Fångades på bild • ”Kysstes hela natten”

Uppdaterad 2023-10-19 | Publicerad 2023-10-15

Romansryktena mellan Taylor Swift och NFL-stjärnan Travis Kelce exploderade efter att hon dykt upp på hans matcher.

Nu visar de för första gången upp sin kärlek.

Bilder på när världsartisten Taylor Swift, 33, och NFL-stjärnan Travis Kelce, 34, håller hand sprids som en löpeld på internet.

Under lördagskvällen fångades de av paparazzis när de besökte den japanska restaurangen Nobu i New York, skriver Page six.

Båda syntes i ”Saturday night live”

Senare samma kväll gjorde både Taylor och Travis varsitt gästspel i det direktsända humorprogrammet ”Saturday night live”.

Travis dök upp under Keenan Thompsons sketch om romansen och Taylor presenterade rapparen Ice Spice som skulle uppträda i programmet.

– Travis och Taylor verkade verkligen njuta av natten, och varandra, de kysstes hela natten, säger en källa till Page six.

Travis Kelce startade romansryktena

Romansryktena mellan de två tog fart i somras när Kelce avslöjade att han försökte ge Swift ett armband med sitt nummer på i samband med en av hennes konserter. Efter det ska stjärnorna ha börjat träffas.

I slutet av september syntes Taylor Swift för första gången stå i publiken när Travis Kelce spelade amerikansk fotboll och sedan dess har hon varit och hejat flera gånger.