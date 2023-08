Lily-Rose Depp stöttade kärleken på Way out west

Fångades på bild bakom scenen

Uppdaterad 16:48 | Publicerad 16:37

När rapparen 070 Shake uppträdde på Way out west syntes ett välkänt ansikte bakom scenen.

Lily-Rose Depp var nämligen på plats och stöttade flickvännen under konserten.

Festivalen Way out west gick av stapeln i Göteborg under torsdagen. En av artisterna som spelade i Slottsskogen under premiärdagen var rapparen 070 Shake, och gjorde en entré som enligt Aftonbladets krönikör var ”lika mänsklig som magnetisk”.

Publiken trängdes i Linnétältet, och en av dem som syntes bakom scenen var skådespelaren Lily-Rose Depp. Stjärnan fångades på bild av en av Aftonbladets läsare, där hon syns dansa och sjunga med till musiken.

Även P3 Musiknyheter fångade stjärnan på bild bakom scenen, med ett leende på läpparna och en cigarett i handen.

Lily-Rose Depp syntes bakom scenen under 070 Shakes uppträdande. Foto: Läsarbild

Gick ut med förhållandet i maj

I en story på Instagram i maj gjorde Lily-Rose Depp förhållandet med 070 Shake, som egentligen heter Danielle Balbuena, officiellt.

Hon publicerade en bild när de två kysste varandra, och skrev:

”Fyra månader med min kärlek”.

Paret sågs tillsammans för första gången i februari, under Fashion week i Paris. Efter det började romansryktena om de två spridas.

helskärm 070 Shake och Lily-Rose Depp.

Besökte Sverige i mars

Det är inte första gången paret är i Sverige tillsammans.

I mars var de på besök i Stockholm, och fångades på bilder i sociala medier när de åt middag tillsammans med vänner.

Enligt Expressen bodde paret på det exklusiva hotellet Ett Hem, på Östermalm.