Svenskar kan få brittiska filmpriset Bafta

Ludwig Göransson och Hoyte van Hoytema nominerade

TT-AP

Uppdaterad 2024-02-19 | Publicerad 2024-01-18

Atombombsdramat ”Oppenheimer” har flest prischanser inför den brittiska filmgalan Bafta. Filmen är nominerad i hela 13 kategorier.

Den är bland annat nominerad i kategorin för bästa filmmusik, och för den står tonsättaren Ludwig Göransson. Svensken vann nyligen en Golden Globe för ”Oppenheimer”-musiken.

Filmen kan även få pris för sitt foto signerat svensk-nederländske Hoyte van Hoytema.

I tyngsta kategorin bästa film ställs ”Oppenheimer” mot ”Poor things”, ”Killers of the Flower Moon”, ”Anatomy of a fall” och ”The holdovers”.

Kompositören Ludwig Göransson. Arkivbild.

Galan äger rum i London den 18 februari. Konferencier är den skotske skådespelaren David Tennant, känd från bland annat ”Doctor Who” och ”Broadchurch”.

Bafta är Storbritanniens motsvarighet till Oscarsgalan och den brukar ge ytterligare en fingervisning om hur det går när det är dags att dela ut Oscarsstatyetter i mars.

