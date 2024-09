Olof Wretling: Jag frågade chans under ett styrelsemöte

Skådespelaren sätter plus på livet

Publicerad 2023-12-23

Olof Wretlings tillvaro är en fest.

När skådespelaren får sätta plus på livet blir det full pott.

– Så länge jag kan hoppa är livet fem plus, säger han.

Skådespelaren och komikern Olof Wretling, 48, är dubbelt vinteraktuell. Han gör rösten till Lustig-Gök som presenterar julfilmerna i SVT:s nya satsning ”Jul med Astrid Lindgren” och vinterpratar i P1 den 30 december.

Här sätter han plus på alla delar av livet.

Karriären

– Jag har jobbat och får jobba med människor som gör mig bättre och som jag också tror att jag kan tillföra någonting till. Jag har haft turen att få leka och skoja och försöka omge mig med människor som litar på mig och som jag litar på. Den kompassriktningen har varit väldigt stark i mig i hela mitt konstnärskap. Nu när jag tittar tillbaka så känns det som att den har tagit mig till helt nya platser. Jag tycker att det är en riktig fem plus här. Jag är väldigt nöjd.

Hälsan

– Jag tycker väldigt mycket om att hoppa och studsa. Jag är gammal höjdhoppare och trestegshoppare och har vunnit SM i ungdomsklassen tre gånger när jag hoppade höjdhopp och så länge jag kan hoppa så är livet fem plus. Jag hänger väldigt mycket på sådana trampolinparker med min son och att hoppa är väldigt bra träning. Jag gör volter och massa svåra trick.

Kärleken

– Jag är gift, jag har en helt fantastisk fru och vi stöttar varandra och hejar på varandra. Vi träffades på ett väldigt märkligt sätt, jag frågade chans på henne väldigt sent i livet. När vi inte riktigt kände varandra så frågade jag chans på henne under ett styrelsemöte under dagordningen övriga frågor.

Kände ni varandra då?

– Vi hade typ aldrig träffats tidigare. Det var en väninna till oss som sa att ni två skulle passa väldigt väldigt bra ihop. Vi hade setts en gång under en teaterfestival.

Sven Björklund, Mattias Fransson, Olof Wretling och Sofia Wretling 2016.

Frun Sofia Wretling svarade ja på Olofs fråga – och skickade ett kontrakt tillbaka. I det radade hon upp vad hon ville ha och uppleva i en relation. Olof svarade med att skicka ett motkontrakt.

– Vi har de där hemma på väggen. Och en av sakerna vi lovade varandra där var att man alltid skulle heja på den andra och låta den göra sin grej. Och det har vi faktiskt klarat med tre barn och karriärer. Att vi hejar på varandra.

Ekonomin

– Jag behöver inga mer pengar. Nej, nej, nej.

Är det så att du har mer än vad du trodde att du skulle ha i livet?

– Det sitter ihop med det du frågade om min karriär. Jag har alltid använt pengarna på det sättet att pengarna ska se till att jag får vara med människor som gör mig bättre och som jag kan göra lite bättre. Sedan är vi lite gammelmodiga, jag och min fru. Vi är sådana som betalar av lån, studielån och huslån och sådär.

Framtiden

– Jag förlorade min pappa väldigt tidigt och jag tror att det har gjort att jag aldrig tänker så mycket på framtiden. Jag gick igenom så mycket sorgarbete i alldeles för ung ålder och utvecklade massa oro, stress, ängslan och rädslor och fick ganska tidigt i livet göra upp med rädslan för att själv dö. Det gör att jag inte är speciellt rädd för framtiden och att jag inte heller känner någon stress inför framtiden. Jag jagar ingenting. Jag är väldigt hoppfull på mänskligheten och på mig själv. Jag tror på människans innebonde läkandekraft. Jag tror alltid att den kommer att vinna. I alla tider tror jag att det är så.