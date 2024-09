Mikael Rickfors 75 år: ”Jag har friat ett antal gånger”

Namn: Per Mikael ”Micke” Rickfors.

Född: 4 december 1948 i Stockholm.

Familj: Särbo Louise Raeder och fyra barn från tidigare relationer.

Karriär: Medlem i engelska bandet The Hollies 1971-1973. Solokarriär med hits som ”Tender turns tuff”, ”Dancing on the edge of danger” och “Som stormen river öppet hav” med Susanne Alfvengren 1987. Gav ut ”Vingar” 1988. Medlem i Grymlings.

Aktuell: Fyller 75 år idag.