Countrystjärnan Loretta Lynn är död

Den ikoniska countryartisten Loretta Lynn är död.

Hon blev 90 år.

”Vår älskade mamma Loretta Lynn dog fridfullt imorse på sin ranch i Hurricane Mills”, skriver familjen i ett uttalande till AP.

Loretta Lynn var en av countryvärldens största stjärnor i över sex decennier. Hon slog igenom stort i början av 60-talet med låten ”I'm a honky tonk girl”.

Därefter fortsatte hon att producera hits så som ”Coal miners daughter”, ”You ain’t woman enough (to take my man)” och ”One’s on the way”.

Loretta Lynns betydelse för countryn

Hon prisades flera gånger under sin karriär och har spelat en stor roll för countrymusiken. Loretta Lynn skrev öppet om sex, kärlek, otrogna män och preventivmedel, och banade vägen för andra kvinnliga countryartister.

Hela 18 gånger nominerades hon för en Grammy, och kammade hem flera vinster, bland annat för bästa countryalbum 2004 och för bästa countryduett 1971.

2010 fick hon även specialpriset ”lifetime achievement award” för sina enastående prestationer inom musiken.

