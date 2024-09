Fi Lindfors: Alla njuter men kvinnorna drar lasset

Influencern om julstressen • Experten: ”Viktigt att bryta mönster”

Publicerad 2023-12-21

Julmys – tack vare kvinnor.

Nu uppmanar flera kvinnliga influencers männen att skärpa sig.

– De män som inte anstränger sig för att det blir julmysigt får steppa upp, säger Fi Lindfors.

Många känner stress inför julen, och en ny Novus-undersökning från TCO visar att 56 procent av kvinnorna upplever att de är familjens projektledare under högtiden.

I sina sociala kanaler uppmanar nu influencers som Fi Lindfors, Dasha Girine och Klara Elvgren männen att steppa upp, medan träningsprofilen Joanna Swica tycker att kvinnorna ska sluta curla sina partners.

På Instagram skriver Fi Lindfors att hon ”lider med alla oavlönade projektledare” inför julen. Till Aftonbladet säger hon att hon tycker att det är viktigt att uppmärksamma kvinnors och mammors arbete med julbestyren.

– Kvinnor utför fortfarande merparten av det obetalda arbetet i hemmet, och när julen kommer blir det extra tydligt. Kvinnor är julens projektledare och mood managers, som inte bara drar det tyngsta lasset kring allt som måste fixas och planeras, utan även ansvarar för att julen blir sådär mysigt julig, säger hon och fortsätter:

– Det är lätt att prata om att ansvaret ligger på kvinnorna. och att vi bara borde sänka ribban. Jag tänker att män istället borde höja sin. Vi alla njuter ju av julen och att se våra barns förväntansfulla små nyllen, så hur kan det inte vara allas ansvar att se till att den blir av?

”Sociala medier adderar till stressen”

Fi Lindfors tror också att sociala medier bidrar till en ökad stress inför julen.

– Det är lätt att man ser i sina flöden att alla har pyntat fint, och man bakar och har det sådär perfekt julmysigt. Jag tror att det adderar väldigt mycket till stressen. Man knäpper kanske en fin bild när barnen sitter och bakar pepparkakor, fast det egentligen var så att de bråkade om vem som skulle hänga upp stjärnan och julgranen ramlade. Men det är ingen som delar sådana saker. Det är väldigt tillrättalagt och perfekt, och då är det nog väldigt lätt att känna att man inte räcker till, säger hon och fortsätter:

– Ingen vill ju egentligen vara den här mamman som bara säger “jag orkar inte fixa jul, det blev inget pynt, det blev inget pepparkakshus”. Jag tror att det här konstanta dåliga mammasamvetet och att man vill ge sina barn en perfekt jul gör att man har svårt att släppa kontrollen.

expand-left helskärm ”Man måste komma ihåg att det inte finns en perfekt jul, och ingen jul är värd att man måste låsa in sig på toan och gråta en skvätt av stressen”, säger Fi Lindfors.

Vad kan man göra själv för att minska stressen och arbetsbördan under julen?

– Om man lever i en relation som inte är jämställd behöver man sätta sig ner och ta de här samtalen, så att man får en överblick över vem som gör vad. Sedan kan man tillsammans prioritera vad som är viktigt och vem som gör vad. Om man har ett heltidsjobb och barn så är det svårt att hinna med allting, men de män som inte tar halva ansvaret för att det blir julmysigt får steppa upp. Vi vill ha en partner, inte någon vi förväntas projektleda.

FAKTA TCO:s Novusundersökning På uppdrag av Tjänstemännens centralorganisation har Novus genomfört en undersökning om ansvar i hemmet under julen. I undersökningen framkom det att 56 procent av kvinnorna upplevde sig själva som familjens huvudsakliga projektledare. Bland männen är det 18 procent som svarar att de är familjens huvudsakliga projektledare inför julen. Bland uppgifterna som kvinnor uppger att de utför i högre utsträckning inför julen finns bland annat inköp av julklappar, matlagning och städning. Bland personer med barn under 11 år är skillnaderna ännu större, där uppger 80 procent av kvinnorna att de är familjens projektledare, och 16 procent av männen. Källa: TT. Läs mer

expand-left helskärm Emil Bolin, auktoriserad familjerådgivare, säger att lyhördhet i familjen är viktigt för minska stressen inför julen.

Familjerådgivaren: Så minskar du stressen inför julen

Emil Bolin är auktoriserad familjerådgivare, och delar uppfattningen att kvinnor är mer stressade än män inför julen.

– Kvinnor verkar vara snabbare på att identifiera uppgifter som måste göras, och det blir en ensamhet i det. Man upplever att man själv ser allt som måste göras men att ens partner inte bryr sig eller engagerar sig, och känner då att om en själv inte utför uppgifterna så kommer de inte bli gjorda. Det blir en trestegsmodell där man både identifierar uppgiften, planerar den och genomför den. Även om partnern hjälper till i genomförandet skapas ändå känslan av det är en själv som kvinna som måste se till att allt blir gjort.

Emil Bolin säger att det är viktigt att bryta mönster som skapar stress inför julen. För att undvika att en stor del av arbetsbördan hamnar på en person rekommenderar han att man ska sätta sig ner med familjen och planera julen tillsammans. Det behövs göras ansträngningar för att förändra invanda mönster i en familj, menar han.

– Jag tror att vi laddar julen onödigt mycket och lägger mycket värderingar i att det måste vara på ett visst sätt. Ha ett familjeråd och prata om vilka förväntningar man har på julen, och planera hur man vill att den ska vara. Där kan man dela upp uppgifterna och bestämma när de ska vara gjorda. Där är det viktigt att det också finns en förutsägbarhet, och att uppgifterna blir klara i tid, så att det inte leder till ökad stress.

Profilerna: Därför stressar vi

Sanna Bråding

I ett inlägg på Instagram skriver skådespelaren Sanna Bråding om att vara en person som ”gärna planerar” och ”vill att saker funkar”.

”’Men vad du överreagerar’, ’Andas’, ’Vi försov oss ju bara lite, ta det lugnt’, ’Du har ett sådant kontrollbehov’, ’Var tacksam’, ’Men alla är inte som du, chilla lite’ … Några vanliga fraser jag fått kastade på mig av ’vuxna’ i min omgivning, som är lite lagom chilla och uppenbarligen inte tar ansvar så allvarligt”, skriver hon och fortsätter:

”Jag har många gånger tänkt att det vore så sjukt skönt att vara en sådan som dem. Inte ställa klockan, råka försova sig var och varannan dag, glömma matsäck till barnen, ta en tvåtimmars lunch på jobbet, ta livet med en klackspark, typ alltid komma försent och liksom räknar med att ’någon annan’ styr resten”.

Vidare skriver hon att hon är trött på ”alla sköna människor som ser livet på ett annat sätt”.

”Det sjuka är också att jag oftast landar med skiten i mitt knä, får styra upp åt alla, bollar allt på mina axlar, men samtidigt blir den där som ’har ett kontrollbehov’ eller som ’Överreagerar’. Alltså HUR kan det va så?”, avslutar hon inlägget.

Dasha Girine

I podcasten ”Ord och alla visor” med Alexandra Nilsson och Dasha Girine tar de upp att män har en ”det löser sig”-inställning, medan kvinnor faktiskt är de som löser det.

Till Aftonbladet berättar Dasha att hennes julstress grundar sig i att hon själv tycker om att ha det mysigt inför julen hemma.

– Min man tycker att det är väldigt mysigt att jag fixar med allting, men jag tror att det är ganska manligt och kvinnligt. Jag tror egentligen att det har och göra med att de inte bryr sig lika mycket, och vi stressar upp oss för att vi vill ha mycket gjort.

Men hur hade julstämningen varit där hemma ifall du struntade i allt det här?

– Det hade väl helt klart varit mindre julstämning, men det kanske också hade varit lite trevligare stämning för när jag stressar upp blir man ju lite irriterad, säger Dasha och skrattar.

För att hantera stressen har Dasha börjat skriva listor, något som hon tycker har underlättat en hel del. Hon tipsar även andra kvinnor att kräva mer egentid, be om hjälp och försöka prioritera det som är viktigt.

expand-left helskärm Dasha Girine.

Klara Elvgren

I sin podcast ”Vad fan hände?”, som hon har tillsammans med Alice Stenlöf, säger influencern Klara Elvgren att det har daltats för mycket med männen.

– Vi har en enkel regel hemma, jag lagar nästan all mat. Regeln för honom är att han ska ta disken och städa köket. Vi säger att vi gör tacos och så är det åtta olika skålar med olika grönsaker. I min värld är det så här: stoppa in alla grönsaker i en skål, annars blir hela kylskåpet fullt. Han stoppar in varenda liten skål, och köttet som är kvar stoppar han in hela stekpannan, så när man öppnar ramlar allt ut i princip. Tänker inte de här människorna eller?, säger hon och fortsätter:

– Man säger åt sin kille att köpa det här, men glömmer bort att skriva upp tacokrydda för att det är så självklart, men han kommer inte hem med någon tacokrydda. Vi har daltat med männen så länge, det här är strategisk inkompetens. Du väljer aktivt att inte använda din hjärna.

Sanna Bråding och Klara Elvgren har tackat nej till att kommentera sina uttalanden vidare.

expand-left helskärm I podcasten ”Vad fan hände?” säger Klara Elvgren att det har daltats för mycket med männen.

Denna chatt är stängd. Annie Månsson 21 dec 2023 DELA Nu stänger jag chatten för den här gången! Tack för att ni delade med er av era julekänslor. Hoppas ni alla får en fin jul. Försök att inte stressa för mycket över pengar, klappar och julmat. Allting kommer att lösa sig. Kram <3



21 dec 2023 DELA Oavsett om jag stressar eller inte så blir det jul. 63 år fyllda så tänker jag att jag lärt mig. Alltså att inte stressa. Havrekex julskinka, hemgjorda köttbullar etc. så blir det jul ändå. Göran i Köping Snickarn Så sant, dagen kommer att komma vad man än gör! God jul Göran :) Annie Månsson



21 dec 2023 DELA Inte ett dugg stressad. Det är helt upp till folk själva om de låter sig stressas och pressad av förväntningar från anhöriga eller glättiga reklamslogans eller ej. cambioamore Skönt att du inte känner någon stress! Sedan är det ju svårt att bara stänga av känslan av stress och press. Alla hade nog velat göra det om det var upp till var och en att bestämma. Annie Månsson



21 dec 2023 DELA Delvis har hon rätt. Men om barnen kommer med skitiga kläder till förskolan är det mamma som får skulden. Om släkten inte får det goda julbord de tänkt sig får kvinnan skulden. Alla hjälper till att stressa kvinnor. Gunilla Winroth Så ska det ju inte vara! Undra vad lösningen till problemet kan vara... Annie Månsson



21 dec 2023 DELA Nej granen är skjuten så det är lugnt. biotop1 Mitt hjärta stannade för en sekund, för jag läste grannen! Haha. Men härliga tider, god jul till både dig och hunden (och granen!) Annie Månsson

