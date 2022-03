Låt: Ed Sheeran – ”Thinking out loud”

Panelens gissningar:

Nour: Vem sjunger såhär bra? En skådespelare, max 35. Kan det vara Adam Pålsson.

Felix: Jag jobbar ju nu med Adam Pålsson, men någon som har koppling till mig. Jag har ju jobbat med Zlatan en gång, kan det vara Zlatan?

Pernilla: Felix Sandman kanske vågar sig upp här och bara levererar. Och han heter Felix.

Måns: Han har mött många storheter, Jesus på korset och Babar. Är det Armand Duplantis? Jag slänger in Pewdiepie också.

Nour: Jag slänger in Victor Leksell om man får hålla på och slänga in.