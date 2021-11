Shawn Mendes och Camila Cabello har gjort slut

Var ett par i två år

Två av världens just nu största popstjärnor har gjort slut.

Shawn Mendes, 23, och Camila Cabello, 24, är inte längre ett par, skriver de på Instagram.

Shawn Mendes och Camila Cabello avslöjade uppbrottet på sina respektive Instagramkonton på onsdagen, skriver TMZ.

”Hej allihop, vi har bestämt oss för att avsluta vårt romantiska förhållande men vår kärlek för varandra som människor är starkare än någonsin. Vi började vår relation som bästa vänner och kommer fortsätta att vara det. Vi uppskattar ert stöd från starten och medan vi går vidare”, skriver paret.

Artisterna har känt varandra sedan 2015, då de gjorde duetten ”I know what you did last summer”. De blev ett par i samband med att de släppte hitlåten ”Señorita” tillsammans 2019. 2020 adopterade de hunden Tarzan ihop.

Firade Halloween ihop

I en intervju med Apple Music förra året berättade Mendes att han tillbringade lockdown under pandemin med Cabello och hennes familj i Miami.

– Jag började känna hur trevligt det är att vara på samma ställe varje kväll, att ha filmstund, att laga middag med familjen och tvätta. Jag vet att det låter lite löjligt men när du har turnerat över världen sedan du var 15...jag minns inte senast jag kände doften av tvätt. Det är en väldigt lugnande doft. Det känns som att växa upp, sa han.

Så sent som i september i år stod Shawn Mendes och Camila Cabello på scen tillsammans på Global citizen live-festivalen i New York. De firade också Halloween ihop.

