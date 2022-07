BBC-profilen Deborah James död i cancer

Fick hederstitel av prins William – Blev 40 år

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm Deborah Jones.

BBC-profilen Deborah James är död.

Programledarens närmaste ger beskedet på hennes Instagram och skriver:

”Deborah somnade in fridfullt i dag, omgiven av sin familj”.

Deborah James fick diagnosen elakartad tarmcancer 2016 och har sedan dess samlat in mångmiljonbelopp till cancerforskning, skriver BBC.

Men i onsdags somnade hon in, omgiven av sin familj.

”Det är med stor sorg som vi berättar att Dame Deborah James är död, den mest fantastiska fru, dotter, syster, mamma. Deborah somnade in fridfullt i dag, omgiven av sin familj”, skriver hennes närmaste på Instagram.

Deborah James var mångårig programledare på BBC radio och också krönikör på tidningen The Sun. Hon drev också den uppmärksammade podcasten ”You, me and the big C” om cancer och mottog i maj i år hederstiteln ”Dame”, den kvinnliga motsvarigheten till att ha blivit dubbad till riddare i Storbritannien.

Samlade in 70 miljoner

Prins William var den som besökte tvåbarnsmamman i hennes hem och belönade henne med hederstiteln, för hennes insats i att ha samlat in över 70 miljoner kronor till cancerforskningen.

”Deborah delade med sig av sin erfarenhet med världen för att öka medvetandet, bryta barriärer, utmana tabun och förändra samtalet om cancer. Även när hon hade det som svårast var hennes beslutsamhet att samla in pengar och öka medvetande en inspiration”, skriver familjen till Deborah James en miljon följare på Instagram och avslutar med att Deborah James själv före sin död gett sitt godkännande till att texten skulle publiceras.

I början av maj, bara dagar innan hon fick hederstiteln Dame berättade hon att hon inte hade långt kvar att leva:

”Det här är meddelandet jag aldrig ville skriva. Vi har försökt allt, men min kropp samarbetar helt enkelt inte”, skrev hon då.

Sedan dess har hon vårdats av hospice-personal i det egna hemmet, för att kunna tillbringa sin sista tid med maken och sina två barn.

Deborah James blev 40 år.