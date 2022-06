Antonoff och Qualley uppges ha förlovat sig

Bar diamantring på filmfestivalen i Cannes

Publicerad: Mindre än 20 min sedan

Stjärnproducenten Jack Antonoff och skådespelaren Margaret Qualley har förlovat sig, enligt People.

Förra veckan sågs Qualley bära en diamantring under filmfestivalen i Cannes.

Jack Antonoff, 38, och Margaret Qualley, 27, gjorde sitt förhållande offentligt för bara några månader sedan. Nu har stjärnparet tagit relationen till en nästa nivå genom att förlova sig, uppger en källa för People.

Redan förra veckan satte Qualley igång spekulationerna när hon sågs med en diamantring på fingret under filmfestivalen i Cannes.

helskärm Margaret Qualley med sin mamma Andie MacDowell.

Hon befann sig i Frankrike med anledning av premiären av filmen ”Stars at noon” i vilken hon har en huvudroll. Tidigare har hon varit med i bland annat ”Once upon a time in America” samt tv-serierna ”The leftovers” och ”Maid”.

På Instagram lade Qualley senare upp en bild på dem tillsammans med ringen i fokus och orden: ”Åh jag älskar honom!”

helskärm Jack Antonoff vann en Grammy för sin insats som producent tidigare i år.

Tidigare relation med Lena Dunham

Qualley började träffa Bleachers-musikern Jack Antonoff förra sommaren, innan det har hon dejtat Nat Wolff, Pete Davidson och Shia Lebeuof.

Den sjufaldigt Grammy-prisade Antonoff har producerat album för världsartister som Taylor Swift, Lorde och Lana Del Rey. Han var tidigare i en relation med ”Girls”-stjärnan Lena Dunham.