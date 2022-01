Stjärnan bröt ihop av åldersångest

”Övergick i hulkande storböl”

helskärm Aftonbladets Magnus Sundholm försökte trösta skådespelaren.

HOLLYWOOD

Fyller år.

Trodde jag slet med åldersångest.

Sen mötte jag en skådis.

Hon var med på firandet.

Vi var i Griffith Park allihop. Hajkade runt uppe bland kullarna. Det var grönt efter regnet och sommartemperatur. På eftermiddagen dukade vi upp långbord i parken. Picknick och champagne. Följd av tårta och sång.

Det var uppsluppet, lättsamt, kul.

Sen började skådespelerskan gråta. Först hördes bara snyftningar. Men det

dröjde inte länge förrän det övergick i hulkande storböl. Kanske spelade värmen in, sannolikt alkoholen.

Mellan klunkarna och hennes försök att samla sig framgick det i alla fall att min födelsedag påminde henne om hennes egen inte var långt borta. Det blev sannerligen inte bättre när någon vid bordsänden som inte uppfattat

stundens allvar glatt frågade hur hon tänkte fira.

– Fira? nästan skrek hon och gömde ansiktet i händerna.

Sen fick vi beskedet att någon uppvaktning ville hon absolut inte ha, än mindre någon uppmärksamhet. Vi försökte trösta henne. Peka på hur fräsch

hon såg ut efter att just ha kommit tillbaka från två veckor på två olika hälsospan. Förmögenheten hon spenderat hade gett önskat resultat. Massor med kilon borta. Rosig hy. Vågigt, tjockt hår.

Gråten upphörde tillfälligt och munnen sprack upp i ett leende när hon försökte greppa om midjeskinnet utan att få något tag.

Men också det visade sig ha en baksida. När gruppen skulle förevigas på bild ville hon inte vara med. Tydligen hade ansiktet blivit för tunt och insjunket av viktraset.

– Om två till fyra veckor, kanske…

En ansiktsbehandling stod redan på schemat. Botox och fillers fick vi också

höra var inplanerat. Och någon ytterligare behandling jag inte ens minns namnet på. Det är såklart lätt att göra narr av sånt här. Den förnuftiga, inre rösten uppmanar oss att åldras med värdighet. Men hur lätt är det för framför allt kvinnor i Hollywood.

Se bara på ”Sex and the city”-uppföljaren ”And just like that”. Där har Sarah Jessica Parker och de andra hånats och kritiserats enbart på grund av att vi ser att de åldrats sedan det sist begav sig.

Om jag tycker födelsedagar ibland är tunga kan jag bara ana hur det är för en oetablerad, mogen skådespelerska som fortfarande hoppas kunna få jobb.

Hon får svara som Sarah Jessica Parker svarade när hennes gråa hår kom på tal.

– Vad ska jag göra åt det? Sluta åldras? Försvinna?

Veckans:

Extraknäck: Johnny Depp ger sig in i NTF-branschen. Skådespelaren siktar på att sälja fler än 10 000 digitala konstverk som han gjort av kompisar och personliga hjältar. Bland dem återfinns Marlon Brando, Elizabeth Taylor, Hunter S Thompson och Heath Ledger.

Handutsträckning: Madonna, 63, vill turnera med Britney Spears, 40. Hon kallar det en supercool idé och uppger att hon vill återupprepa duons kyss från MTV-galan 2003.

Pudel: Blur och Gorillaz-ledaren Damon Albarn tvingas backa efter att i Los Angeles Times ha påstått att Taylor Swift inte skriver sina egna låtar. Han förklarar det ursprungsanklagelsen med att han försökte ha en

onversation om låtskrivande.

Veteran: Dallas-skådisen Patrick Duffy, 72, har funnit kärleken igen. Han ska gifta sig med tv-kollegan Linda Purl, 66, från ”Gänget och jag”. De har varit tillsammans sedan 2020. Väntade bröllopsgäster är Dallas-skådisarna

Victoria Principal, Linda Gray och Charlene Tilton.

Satsning: Först fick Amazon skulden för att ha orsakat butiksdöden i USA. Nu öppnar företaget sin första egna klädaffär i USA. Den kommer att ligga i ett shoppingcenter i Los Angeles-stadsdelen Glendale.

Avbytare: Efter hustruns död i cancer orkar inte längre britten Damian Lewis längre pendla till jobbet i ”Billions” i USA. Chuck Rhoades nye huvudfiende i serien blir därför Mike Prince, spelad av Corey Stoll, känd från ”House of

cards”.

