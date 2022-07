Mejla Benjamin Ekroth

Krakowski ger en unik inblick i den mörka incelvärlden

Publicerad: Mindre än 20 min sedan

helskärm Stefan Krakowski.

Stefan Krakowski är kanske landets ende överläkare som skrivit schlagermusik i ett försök att slå i Sydkorea.

Samtidigt är han en av landets främsta experter på incelrörelsen.

Om detta handlar hans ”Sommar”.

Incel betecknar män som säger sig leva i ofrivillig celibat. Det har vuxit till en destruktiv global subkultur för män som främst har kontakt med andra män för att frodas i lika delar självhat och kvinnohat. Destruktiviteten kan inte underskattas. Självmordsfrekvensen är hög samtidigt som flera attacker med dödlig utgång utförts av incel-män på senare år.

Stefan Krakowski, överläkare i psykiatri, är en av dem som i Sverige gått längst för att försöka förstå fenomenet. Förra året kom hans bok ”Incel - om ofrivilligt celibat och en mansroll i kris” ut.

Om detta och om hans egna vägval i livet handlar hans ”Sommar”.

Krakowski flätar elegant samman sina två skilda berättelser. Han gör sömlösa övergångar från den mörka incelvärlden till sina egna journalistdrömmar och gången då han ställde upp med ”flatschlager” i Melodifestivalen.

Krakowski hyser stor empati för många av de incelmän han mött. Han berättar om en sorglig längtan efter intimitet men förringar inte det starka hat han mött i incelforum han tagit sig in i. Han läser citat från män som skriver om grovt våld mot kvinnor.

Till sist knyter Krakowski samman berättelsen om sig själv och om incelmännen. Lärdomen han dragit av sitt arbete med de senare är att det inte bara går att skylla på andra om man är missnöjd med sin livssituation. Det gäller såväl ofrivillig celibat som ofrivilliga vägval i livet.

Det låter som en logisk insikt. Men allt han dittills sagt om incelmännen låter så hopplöst att jag inte kan låta bli att tycka att det låter lite naivt. Dessa män lär ju inte kunna ta sig själva i kragen inom överskådlig framtid.

helskärm Stefan Krakowski.

Det här är Stefan Krakowski:

Namn: Stefan Krakowski.

Ålder: 68.

Bor: Stockholm.

Yrke: Överläkare, författare, skribent.

Tidigare medverkan i Sommar: Debutant.

check Snabbguide:

Skrytkvot

Skvallervärde

Känslostyrka

Humornivå

Åh fan-faktor

check Första meningen:

Det var i slutet av januari i år och klockan var halv fem på eftermiddagen.

check Sista meningen:

Nu har jag äntligen landat.