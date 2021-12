Kim Kardashians misstag: Spoilade nya ”Spider man”-filmen

Fansens ilska: ”Aldrig hatat någon så mycket”

helskärm Kim Kardashians mysiga filmkväll slutade med en storm av arga följare.

Kim Kardashian delade med sig av bilder från den nya Spider man-filmen i sina sociala medier.

Nu rasar Marvel-fans över stjärnans tilltag.

”Jag har aldrig hatat någon så mycket”, skriver ett fan på Twitter.

I mitten av december hade den nya Spider man-filmen ”No Way Home” premiär världen över. Filmen visas ännu bara på bio, vilket betyder att många fans fortfarande inte hunnit se storsäljaren.

Men en som nyligen sett den är superstjärnan Kim Kardashian, 41.

I slutskedet av filmen tog realityprofilen bilder och lade upp dem på sin insta-story.

Det hon inte tänkte på var att hon med bilderna avslöjade en stor spoiler för hennes 274 miljoner följare på Instagram.

Läs ej längre än såhär om du inte vill se spoiler för nya ”Spider man”.

Spoilervarning! Spider man ”No Way Home”

I den tredje filmen dyker nämligen de två tidigare huvudrollsinnehavarna, Tobey Maguire and Andrew Garfield, upp. Något som var tänkt som en överraskning för filmtittarna.

Enligt Page Six ska influencern ganska snabbt ha insett sitt misstag och plockat ned bilderna från sina social medier.

Men då var det redan för sent.

”Har aldrig hatat någon så mycket”

På Twitter är det nu många Marvel-fans som är rasande över Kim Kardashians misstag.

"Jag följer inte ens Kim Kardashian, men i samma ögonblick som jag bestämmer mig för att se hennes inlägg på Instagram bokstavligen spoilrar hon hela Spider man. Jag har aldrig hatat någon så mycket”, skriver ett rasande fan.

Tjänat 1 miljard dollar världen över

Och hon är inte ensam.

En annan skriver att hon gjort allt för att att undvika allt som har med Spider man att göra på sociala medier, för att undvika spoilers.

”Då lägger Kim Kardashian upp och spoilrar allt på sin Instagram”, skriver en Twitter-användare.

Den nya Spider man-filmen blev den första under pandemin att tjäna 1 miljard dollar. Bara under julhelgen tjänade filmen 81,5 miljoner, rapporterar Page Six.

