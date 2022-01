CNN-ankaret Anderson Cooper: Vill inte ha med mina släktingar att göra

Kommer från en av USA:s rikaste familjer

helskärm Anderson Cooper.

HOLLYWOOD Anderson Cooper är känd som nyhetsankare i CNN.

Vad inte många vet är att han kommer från en av USA:s rikaste familjer. Men han tålde aldrig Vanderbilt-klanen.

– Jag ville inte ha med mina släktingar att göra, säger Anderson, 54.

En av orsakerna var det berömda namnet.

– Jag ville inte sammankopplas med det. Det berodde på de förutfattade meningarna. När folk hör namnet tror de automatiskt att man har massor av pengar. Det var inte fallet. Jag var glad att heta Cooper i efternamn.

Hans mamma, Gloria Vanderbilt, tog det när hon 1963 gifte sig för fjärde gången, med manusförfattaren Wyatt Cooper.

Då var släktens tillgångar för länge sedan bortslösade.

– Mina föräldrar förklarade tidigt att det inte skulle finnas någon kruka med guld för mig. De sa att de skulle stå för utbildningen. Resten skulle jag få fixa själv.

Ångbåtar och järnvägar

En gång hade det funnits hav att ösa ur. Anderson dokumenterar det och släktens historia i den nyligen publicerade boken ”Vanderbilt: The rise and fall of an American dynasty”.

Familjen härstammar från Holland och kom till USA på 1600-talet. Första generationen var bönder. Sen föddes Cornelius ”Commodore” Vanderbilt.

– Han var en mycket framstående person, säger Anderson i CBS News.

Commodore växte upp på en bondgård på Staten Island, lämnade skolan när han var elva och blev stenrik inom fraktindustrin.

Från att ha börjat med en båt som fraktade förnödenheter byggde han ett imperium med ångbåtar.

Anderson uppger att förfadern skapade två massiva imperier.

– När han senare i livet bestämde sig för att ångbåtar tillhörde det förflutna och järnvägen framtiden, köpte han upp järnvägar runt nordöstra USA. Till slut bildades ett järnvägsföretag som täckte hela östkusten till Chicago.

”Pengarna är en sjuka”

Ju djupare Anderson grävde, desto mer avsmak fick han.

– Commodore hade mani på pengar. Andra har beskrivit det som sjukligt. Jag tror att pengahungern var hans enda skäl att existera.

Det gav sannerligen resultat.

Innan Commodore dog 1877 hade han mer pengar än den amerikanska statskassan.

– Var 20:e dollar i omlopp på den tiden tillhörde Vanderbilt-släkten, säger Anderson.

De enorma rikedomarna kom att påverka de efterföljande generationerna i släkten.

– Jag ser pengarna som en slags sjuka som infekterade familjemedlemmarna. De levde utsvävande liv men många var miserabla.

– De växte alla upp med tron att pengarna alltid skulle räcka för evigt och att det inte fanns något skäl för att dem att jobba.

Det var ytterligare ett skäl till att Cooper var glad att slippa sammankopplas med släktingarna.

– Som barn tyckte jag bara de framstod som lata. Jag visste att de ägde en massa hus och palats som blivit museum. Men det hade inget med verkligheten i mitt liv att göra.

Mamma Gloria dog 2019

Den inställningen förändrades egentligen inte förrän 2019, när hans mamma gick bort. Då började han gräva i de högar av brev och dokument hon lämnat efter sig.

– Det var så mycket jag inte visste. Hemma berättade ingen att min mammas pappa dog av alkoholism när hon bara var 15 månader.

Inte heller talades det om den vårdnadstvist som slutade med att Glorias mamma förlorade vårdnaden om dottern till sin syster Gertrude.

Orsaken till domstolens utslag: Glorias mamma var på väg att slösa bort dotterns arv.

Senare slog Gloria själv in på samma vidlyftiga spår.

helskärm Anderson Cooper med sin mamma, modeskaparen Gloria Vanderbilt i New York 2012.

Det gjorde att Anderson, vars pappa gick bort i en hjärtoperation när han bara var tio, kastades in i rollen som sin mammas beskyddare.

– När jag var 13 försökte jag förklara för henne hon kunde sätta in pengarna på banken och få ränta på dem. Jag sa att spara är att tjäna pengar.

Men det gick inte hem.

– Ett par år senare hörde jag henne säga i telefon att vi alltid skulle kunna tjäna pengar. Jag stannade upp och tänkte, ”Nu är det kört”.

Riktigt så illa blev det aldrig. På 1970-talet gav sig Gloria in i modebranschen och tjänade storkovan på designerjeans.

Brodern hoppade mot döden

Själv hade Anderson redan som nioåring börjat dra sitt strå till stacken när han inledde en karriär som modell.

Fyllda 21 tog livet en tvär vändning när hans två år äldre bror begick självmord genom att hoppa från terrassen från familjens taklägenhet på 14:e våningen på Manhattan i New York.

Gloria förklarade senare att tragedin orsakades av en psykotisk episod, utlöst av en allergisk reaktion mot astmamedicin.

Om självmordet väckte hans intresse för journalistiken var det materialet hans mamma lämnade efter sig som väckte hans tankar på en bok.

– Det hade också att göra med att jag själv blev pappa, säger Anderson som tillsammans med dåvarande pojkvännen Benjamin Maisani i april 2020 fick sonen Wyatt genom en surrogatmamma.

– När han föddes visste jag inte vad jag ville säga om Vanderbilt. Det gjorde att jag skrev boken som ett brev till min son om den här galna och ovanliga delen av hans familjs historia.

Anderson Cooper om...

...att kunna sluta jobba men inte göra det:

- Jobbet i mitt liv har varit det som hjälpt mig genom allt. Det var har varit något konstant för mig. Det var pålitligt. Att veta att jag la grunden för ett liv var något som gjorde mig trygg.

...arvet som kommer att gå till hans son:

– Jag tror inte på att skicka stora summor pengar vidare. Jag räknar inte med att ha någon sorts skatt till mina föräldrar. Jag följer det mina föräldrar sa, ”Skolan blir betald. Resten får du klara själv.”

...arbetet förändrat synen på hans familj:

- Boken har hjälpt mig att förstå min mamma på ett sätt jag aldrig kunde föreställa mig. Hon föddes in i det liv som hennes pappa levde, hennes mamma drömde om att leva och som hennes morfar levde. Jag förstår varför hon spenderade utan att tänka sig för.

