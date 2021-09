Bieber blev årets artist på MTV-gala

Publicerad: I dag 06.26 Uppdaterad: Mindre än 50 min sedan

helskärm Olivia Rodrigo blev årets nykomling och hennes "Drivers license" blev årets låt.

40-årsjubilaren MTV höll sin årliga musikgala MTV Music Awards i Brooklyn i New York på söndagskvällen. Och i vanlig ordning bjöds det på spektakulära framträdanden från scen och fantasifulla kreationer på röda mattan.

Till skillnad från förra året fanns publik på plats.

Galan inleddes med ett förinspelat inslag med Madonna där ”The queen of pop” berättade om hur hon själv kom till New York för omkring 40 år sedan ”med bara 35 dollar och ett par dansskor”.

– För fyrtio år sedan anlände en annan underdog till New York City i hopp om att skapa något revolutionerande. En musikkanal hade premiär mitt i natten och kallade sig för MTV . Vi hittade varandra och skapade ett band som har förändrat mitt liv, förändrat musiken och skapat en helt ny konstform. Därför finns det bara ett ställe att vara i kväll, sade Madonna och överraskade publiken genom att dyka upp på scenen.

helskärm Madonna överraskade med att dyka upp på scen.

helskärm Justin Bieber korades till årets artist på MTV Music Awards.

En annan 1980-talsikon använde sin egen gamla hit för ett politiskt ställningstagande. Cyndi Lauper sade med en blinkning till ”Girls just wanna have fun” från 1983:

– Tjejer vill fortfarande ha kul, men de vill också ha pengar på banken, lika lön, kontroll över sina kroppar – ni vet, grundläggande rättigheter, när hon delade ut pris för bästa poplåt till Justin Bieber, Daniel Caesar och Giveon för ”Peaches”.

Bieber utsågs även till årets artist.

Ett av de andra tungviktarpriserna gick till Lil Nas X som prisades för årets video för ”Montero (Call me by your name)”.

Olivia Rodrigo utsågs till årets nykomling och hennes ”Drivers license” blev årets låt. Årets grupp blev BTS som även fick pris i kategorin bästa K-poplåt för ”Butter”.

helskärm Lil Nas X på röda mattan.

Publisert: Publicerad: 13 september 2021 kl. 06.26