”Star Trek”-stjärnan stämmer Kevin Spacey

Anklagar skådespelaren för sexuella övergrepp

Av: Petter J Larsson

Publicerad: 10 september 2020 kl. 15.22

”Star Trek”-stjärnan Anthony Rapp stämmer Kevin Spacey, 61.

Han och en annan man anklagar Spacey för sexuella övergrepp när de var 14.

– När jag ser Spacey nu så vrider sig magen, sa Rapp, 48, i en intervju 2017.

Anthony Rapp, 48, anklagar Kevin Spacey, 61, för att ha förgripit sig på honom när han var i 14-årsåldern. ”Star Trek”-skådespelaren lämnade tillsammans med en jämnårig anonym man på onsdagen in en stämningsansökan mot Spacey där de anklagar ”House of cards”-stjärnan för sexuella övergrepp, skriver New York Times.

Under Metoo-hösten för tre år sedan var Rapp en av flera personer som gick ut och sa att Spacey gjort sexuella närmanden mot dem – vilket ledde till att Spaceys skådespelarkarriär fick sig en törn. Den amerikanska skådespelaren sparkades från Netflix-serien ”House of cards” där han spelade en av huvudkaraktärerna, Frank Underwood.

Foto: Steven Senne / TT NYHETSBYRÅN Kevin Spacey.

”Förgrep sig på elev”

I stämningsansökan, som lämnades in till en domstol på Manhattan i New York, anklagas Spacey för att ha förgripit sig sexuellt på en tonårspojke som han träffade på en skådespelarkurs i början på 80-talet.

Spacey, som höll i kursen, hade bjudit in en av eleverna till sin lägenhet och vid flera tillfällen ”utfört sexuella handlingar” med honom. Den sista gången det skedde hade Spacey förgripit sig på tonårspojken trots att han sagt nej och försökt streta emot, står det i stämningsansökan, skriver New York Times.

Spaceys advokat Jennifer L Keller har tackat nej till att kommentera anklagelserna.

Foto: Chris Pizzello / TT NYHETSBYRÅN Anthony Rapp uppger att blev antastad av Kevin Spacey som 14-åring.

Träffades på Broadway

Anthony Rapp, som bland annat spelat Paul Stamets i tv-serien ”Star Trek: Discovery”, berättade i en intervju med Buzzfeed 2017 att han lärt känna Spacey 1986 när de båda var med i uppsättningar på Broadway i New York.

Rapp hade blivit bjuden till en fest i Spaceys lägenhet och i slutet på kvällen hade Spacey lyft upp honom, lagt honom på sin säng, lagt sig på honom och gjort sexuella närmanden. Spacey var då 26, Rapp var 14.

Sedan den kvällen hade han inte talat mer med Spacey och under flera årtionde hade han inte berättat om upplevelsen för någon.

”Olämpligt fyllebeteende”

Men när tvåfaldigt Oscarsbelönade Spacey blev en av världens mest välkända skådespelare och sågs överallt växte Rapps frustration, berättade han i intervjun som var första gången han pratade öppet om händelsen.

– När jag ser Spacey nu så vrider sig magen, sa Rapp.

– Jag kan fortfarande i dag inte riktigt greppa mycket av det här. Det är bara så djupt förvirrande för mig.

Spacey svarade att han inte mindes händelsen.

”Men om jag betedde mig så som han beskriver så är jag skyldig honom den uppriktigast möjliga ursäkten för vad som förmodligen varit ytterst olämpligt fyllebeteende,” twittrade han.

Publicerad: 10 september 2020 kl. 15.22