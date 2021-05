Britney Spears rasar mot ny dokumentär: ”Dubbelmoral”

”Så många filmer om mig i år med andra personers syn på mitt liv”

Publicerad: 05 maj 2021 kl. 18.56

NÖJE

Efter ”Framing Britney Spears” har BBC släppt en ny Britney-film.

Nu rasar stjärnan mot dokumentärerna.

– Varför vill man visa mitt livs mest negativa och traumatiserande perioder, skriver hon på Instagram.

I helgen släpptes en dokumentär om Britney Spears på brittiska BBC:s streamingtjänst. ”The battle for Britney: fans, cash and a conservatorship” undersöker hur kändisskapet och media påverkat tonårsidolens liv och karriär. I filmen intervjuas personer som BBC menar är på båda sidor av problemet – däribland kändisbloggaren Perez Hilton, sminkören Billy Brasfield och koreografen Brian Friedman.

Foto: Chris Pizzello / TT NYHETSBYRÅN Britney Spears.

Nu öppnar ”Baby one more time”-sångerskan upp om filmen, som följer samma spår som New York Times omtalade dokumentär ”Framing Britney Spears” som släpptes i februari.

”Så många filmer om mig i år med andra personers syn på mitt liv,” skriver Britney Spears i ett långt Instagraminlägg.

”Vad kan jag säga? Jag är djupt smickrad! Dessa dokumentärer har en sådan dubbelmoral. De kritiserar media och sedan gör de samma sak.”

I rätten mot pappan

Britney Spears, som fyller 40 senare i år, blev omyndigförklarad 2008 efter en tid av svår psykisk ohälsa. Fram till 2019 var hennes pappa Jamie Spears hennes förmyndare och hade fram till 2019 bland annat kontroll över hennes ekonomi och karriär.

Nu pågår en domstolsförhandling om huruvida han ska fortsätta som hennes förmyndare eller om rollen ska tas över permanent av Jodi Montgomery, vilket Britney Spears vill. Fans över hela världen har visat sitt stöd med hashtagen #freebritney och i bland till och med rakat håret, som stjärnan gjorde under sitt sammanbrott 2007.

Foto: BBC The battle for Britney: fans, cash and a conservatorship.

”Grät i två veckor”

Britney tycker att dokumentärerna fokuserar för mycket på det negativa.

”Jag känner inte er alla men jag är glad över att kunna påminna er alla om att även om jag har haft några ganska tuffa perioder i mitt liv så har jag haft väldigt många fler fantastiska perioder och tyvärr, mina vänner, tror jag att världen är mer intresserad av det negativa,” skriver hon.

”Varför vill man belysa de mest negativa och traumatiserande perioderna av mitt liv för en evighet sedan?”

I mars kommenterade stjärnan ”Framing Britney Spears”.

“Jag har inte sett hela dokumentären men av vad jag har sett av den, skämdes jag över hur de framställde mig. Jag grät i två veckor och… Jag gråter fortfarande ibland”, skrev hon då i ett inlägg på Instagram.

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 05 maj 2021 kl. 18.56