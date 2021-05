Kim Kardashian anklagas för att ha smugglat in antik staty från Rom

Realitystjärnan förnekar allt

Publicerad: 07 maj 2021 kl. 23.01

Foto: AP TT NYHETSBYRÅN Kim Kardashian.

Kim Kardashian anklagas för att ha smugglat in en fem ton tung staty till USA.

Nu förnekar realitystjärnan anklagelserna.

”Hon har aldrig mottagit någonting och hon är helt omedveten om köpet”, skriver en talesperson till CNN.

Realitystjärnan Kim Kardashian, 40, anklagas för att ha smugglat in en antik romersk staty i USA. Enligt CNN ska domstolshandlingar som lämnats in i Kalifornien påstå att den amerikanska regeringen olagligt har försökt att smuggla in en plundrad staty. Leveransadressen ska ha varit Kim Kardashian.

Foto: Getty images Statyn på bilden är en annan romersk staty – nämligen St Peter med Himlens nycklar av Lorenzetto.

Kim Kardashian förnekar

I ett uttalande via en pressperson dementerar nu stjärnan att hon ska ha smugglat in en antik staty från Rom. Det var först när domstolshandlingarna kom in som hon hörde talas om det hela.

”Vi tror att någon kan ha köpt den här och använt hennes namn utan lov. Hon har aldrig mottagit någonting och hon är helt omedveten om köpet”, skriver Kim Kardashians talesperson i ett mejl till CNN.

Realitystjärnan och hennes team uppmanar nu att det hela ska utredas. De hoppas att en utredning kan bidra till att statyn hittas och därmed också kan återlämnas till dess rättmätiga ägare.

Väger över fem ton

Enligt domstolshandlingarna ska statyn väga över fem ton och vara värd nästan sju miljoner kronor. Den ska föreställa en underkropp insvept i tyg.

