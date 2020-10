LIVE: Följ den fjärde fredagsfinalen i ”Idol”

Av: Aftonbladet Nöje

Publicerad: 16 oktober 2020 kl. 19.53

Foto: TV4 Tre idoler har redan fått lämna, tio är kvar inför kvällen.

Bara timmar före kvällens fredagsfinal meddelade TV4 att Affe Hagström valt att lämna ”Idol”. Det betyder att bara nio idoler är kvar i tävlingen.

Kvällens tema är ”Vinnarlåtar” och programmet gästas av Mellovinnarna The Mamas.

Chatta under hela programmet med nöjesreporter Natalie Demirian och rösta på din favorit nedan!

Laddar Live Upplevelse

Kvällens framträdanden

Temat för den veckans fredagsfinal är ”Vinnarlåtar”, dvs låtar som vunnit pris.

Paulina Pancenkov

Låt: Survivor - Destiny’s Child

Herman Silow

Låt: Crazy in love - Beyncé ft. Jay-Z

Niklas Hultberg

Låt: We are young - Fun. ft. Janelle Monáe

Caspar Camitz

Låt: Fallin’ - Alicia Keys

Ella Hedström

Låt: bad guy - Billie Eilish

Nadja Holm

Låt: Finesse (remix) - Bruno Mars, Cardi B

Mattias Nederman

Låt: Stay with me - Sam Smith

Simon Karlsson

Låt: When you were young - The Killers

Nova Luther

Låt: Dancing on my own - Robyn (Patrik Berger mashup)

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 16 oktober 2020 kl. 19.53

LÄS VIDARE