Publicerad: 07 december 2020 kl. 16.04

Bob Dylan har sålt alla sina låtar – för över 2,5 miljarder

Av: Petter J Larsson

Publicerad: 07 december 2020 kl. 16.04

Foto: CHRIS PIZZELLO Bob Dylan.

Bob Dylan har sålt rättigheterna till alla sina låtar.

Prislappen? Omkring 2,5 miljarder kronor.

– Det är både ett privilegium och ett ansvar, säger Jody Gerson, chef på skivbolaget Universal som köpte låtskatten.

Det var skivbolaget Universal som på måndagen gick ut med sitt jätteköp; alla låtar från Bob Dylans 59-åriga karriär. Den 79-årige musikikonen hade länge själv ägt rättigheterna till en majoritet av sin oändliga låtskatt, som består av över 600 låtar.

I avtalet ingår 100 procent av rättigheterna till Dylans låtarna – vilket inkluderar hans inkomst som låtskrivare och hans kontroll över varje enskild låts upphovsrätt, skriver New York Times.

2,5 miljarder

I sin självbiografi ”Chronicles: Volume one” berättar Dylan om hur han 1962 fick sin första betalning på hundra dollar för en låt. I dag är hans samlade verk, med odödliga hits som ”Blowin’ in the wind”, ”The times they are a-changin’” och ”Like a rolling stone” värda mycket mer än så.

Priset för hela låtkatalogen har inte blivit officiellt men uppskattas enligt New York Times till över 300 miljoner dollar – vilket motsvarar över 2,5 miljarder svenska kronor.

– Att representera verket från en av de största låtskrivarna genom tiderna – vars kulturella vikt inte kan överdrivas – är både ett privilegium och ett ansvar, säger Jody Gerson, chef på Universals publicistiska enhet, till tidningen.

Kan släppa nytt

Universals vd Lucian Grainge tycker också att pengarna spenderats väl.

– Det är ingen hemlighet att låtskrivningskonsten är den grundläggande nyckeln till all fantastisk musik, och det är inte heller en hemlighet att Bob är en av de allra största utövarna av den konsten, säger han.

Den Nobelprisbelönade artisten har inga kommentarer till köpet, hälsar en talesperson.

Köpet inkluderar inte några av låtarna som Dylan skriver i framtiden, vilket öppnar för möjligheten att han kan komma att släppa nytt material med ett annat bolag.

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 07 december 2020 kl. 16.04

LÄS VIDARE

Publicerad: 07 december 2020 kl. 16.04