Så här dog Britneys kärlekssaga

Knivar, misshandel och otrohet

Uppdaterad 11:57 | Publicerad 11:37

HOLLYWOOD

Äktenskapet skulle bli Britney Spears omstart i livet.

Men kärlekslyckan dog bland anklagelser om knivar, misshandel och otrohet.

– Britney kommer aldrig att låta en annan person kontrollera henne igen, säger en person i popstjärnans krets.

Krisrapporterna hade omgett paret i månader. In i det sista höll de masken.

När Britney Spears, 41, make Sam Ashgari, 29, i mars fotograferades utan vigselring hette de att han tagit av den på grund av en filminspelning.

Två månader senare rapporterade TMZ att parets äktenskap var i gungning, att Britney mer än en gång slagit sin make och att Ashgari, 21, lämnat henne ensam under långa perioder. ”Motbjudande”, kontrade Ashgari och skrev på Instagram, ”Tro inte på allt du läser”.

Den 1 juni firade paret ettårig bröllopsdag.

Ashgari la ut en bild på sig och Britney med texten, ”Grattis till mig och min bättre hälft”.

Då var relationen för länge sedan på upphällning.

Ändå skulle skenet hållas upp.

Den 25 juli skrev tvåbarnsmamman Britney att hon trodde att hon var gravid när hon vaknade, eftersom hon mådde illa. Sen avfärdade hon själv uppgiften med, ”Det var nog bara solen”.

helskärm Britney Spears och Sam Asghari

Stökigt bakom kulisserna

Tre dagar senare separerade hon och hennes 13 år yngre make.

Det dröjde till den 16 augusti innan uppgifterna blev officiella.

”Min fru och jag har beslutat att avsluta vår resa tillsammans. Vi kommer att behålla kärleken och respekten vi har för varandra”, skrev Asghari i ett uttalande.

Bakom kulisserna var det långt ifrån lika civiliserat.

– Hon har bedragit honom, rapporterade TMZ.

Kanalen citerade källor i Asgharis läger. Enligt uppgiftslämnaren hade Ashgari hävdat att Britney bett minst en anställd att filma henne naken. Ashgari ska också ha varit övertygad om att Britney legat med minst en manlig anställd i sitt hem.

Misstankarna fick han efter att ha sett bilder på Britney och den anställde i en avslöjande position.

– Sam hade stöttat henne så länge, men hennes senaste beteende blev för mycket. Det var droppen som fick bägaren att rinna över.

Britney själv tycktes ta anklagelserna med ro. Dagen efter brytningsbeskedet la hon först ut en bild på sig själv i sängen iklädd enbart rosa trosor och knähöga stövlar. Senare följde en video av en man som slickar hennes lår. I videon fanns också en stillbild på fem barbröstade män som bär henne.

”Jag bjöd in mina favoritkillar och lekte hela natten”, skrev hon på Instagram.

Det har uppgetts att Ashgari enligt äktenskapsförordet är förbjuden att prata om Britney. Ingen kan dock hindra hans bekanta från att beskriva det som skett mellan parterna.

– För kompisar har han berättat att Britney slagit honom flera gånger under deras relation. Det ska ha varit så allvarligt att parets vakter fått rycka in. Hon ska också ha gett honom en blåtira när han sov, berättade en uppgiftslämnare för Entertainment Online.

Besatt av knivar

Från andra håll kom uppgifter om att Britney varit besatt av knivar, något som gjorde Ashgari orolig.

Att det påståendet togs på allvar kan ha att göra med att Britneys lillasyster Jamie Lynn Spears i boken ”Things I should have said” sa att hon bara var tolv när Britney tog en kniv och låste in dem båda i ett rum.

Britney kallade systerns påstående om hennes paranoida beteende för ”en ny lägstanivå”.

helskärm Britney Spears omringas av papparazzis 2007.

Hamnade på akutpsyk 2007

Ändå var det just kaosartade händelser av det slaget som gjorde att Britney 2007 hamnade på akutpsyk och tvingades till efterföljande vård.

Det i sin tur ledde till att Britney under drygt 13 efterföljande år inte fick bestämma något i sitt liv.

Kompisar skulle godkännas, utflykter förhandsgranskas och matsedeln spikas av utomstående.

Britney var så maktlös att hon inte ens fick bestämma färg på skåpluckorna i sitt kök.

I november 2021 ändrades allt. En domares underskrift i Kalifornien satte punkt för det förmyndarskap som reglerat allt i Britneys liv.

Bland det första popstjärnan gjorde var att planera bröllopet med Sam Ashgari, en tolv år yngre amerikan som fötts i Iran.

De hade träffats i oktober 2016 under inspelningen av hennes video ”Slumber party”. Då var han en fystränare som ville bli skådis.

I juni förra året växlade de ringar. Men relationen höll inte ens i 14 månader.

helskärm Britney och Sam.

Ändrad dynamik

– Innan förmyndarskapet upphörde var Sam väldigt stöttande. När det tog slut kände Britney sig fri, men det ändrade på dynamiken i deras förhållande. Hon tyckte inte att han lät henne göra mycket utan honom, säger en uppgiftslämnare till Entertainment Online.

– Britney tyckte inte att Sam klarade att ta hand om henne, säger en annan uppgiftslämnare till mediesajten.

– Britney ville njuta av friheten och kände att Sam inte klarade det.

Någon återförening tycks inte finnas på kartan. Ashgari har redan skaffat ny bostad. Britney bor kvar i villan i Los Angels-stadsdelen Thousand Oaks som införskaffades för 130 miljoner kronor.

– Deras relationen är tvärdöd. De pratar inte längre med varandra, säger en uppgiftslämnare till TMZ.

Med tanke på Britneys tidigare problem är det inte konstigt att personer i hennes krets oroar sig över henne.

Enligt TMZ är Britneys advokat Mathew Rosengart och manager Cade Hudson ”de sista som är kvar i hennes liv”.

De uppges se till att stjärnan får mat, skjutsar henne till möten och sköter den yrkesmässiga delen av hennes liv.

Britneys storebror Bryan har försökt hjälpa sin syster sedan brytningen med Ashgari men han ”går som på nålar” runt sångerskan.

De två barn hon fick med bakgrundsdansaren Kevin Federline har hon inte någon kontakt med. Nyligen flyttade de med sin pappa till Hawaii.

helskärm Britney Spears och Kevin Federline 2004.

Inte ensam och isolerad

Men en källa i Britneys familjekrets avfärdar bilden av Britney som ensam och isolerad.

– Hon har sin syster Jamie Lynn som kommer och går i LA och hon har sin mamma Lynne.

Stämmer de uppgifterna har Britney i så fall slutit fred med två av de personer hon tidigare stridit öppet med.

– Hon har ett team av assistenter och sin kock som alltid är i huset. Hon har andra som konstant är där. Och hon har vänner, bakgrundsdansare och tjejkompisar, säger familjekällan.

– Britney kommer att ta sig igenom det här. Hon har varit med om värre och ingen kommer att låta något hända henne.