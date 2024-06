Usher uppträder på Super Bowl

Uppdaterad 2023-10-03 | Publicerad 2023-09-24

Nu står det klart.

Det blir rnb-stjärnan Usher som blir huvudakt i nästa halvtidsshow på Super Bowl.

Den amerikanske r'n'b-stjärnan Usher blir huvudakt i halvtidsshowen av nästa Super Bowl, rapporterar Billboard.

Super Bowl är den amerikanska fotbollsligan NFL:s finalmatch och är en av de tv-sändningar med flest tittare på hela året i USA. De senaste åren har artister som Rihanna, Dr Dre, The Weeknd, Jennifer Lopez och Shakira uppträtt.

Usher spelar på Super Bowl. Arkivbild.

Super bowl anordnas i februari senare i år

Den 44-årige Dallas-sonen Usher Raymond IV albumdebuterade redan som tonåring 1994 och slog igenom stort i slutet av 1990-talet. Sedan dess har han haft nio listettor i USA och tilldelats epitet ”kungen av r'n'b”.

Bland han mest kända låtar märks ”My boo” med Alicia Keys, ”Yeah!” med Lil Jon och Ludacris, ”U remind me”, ”Love in this club” med Jeezy och ”Dj got us fallin' in love”.

Super Bowl kommer att spelas den 11 februari 2024 på Allegiant stadium i Las Vegas.