En musikal som hela tiden växer och blir bättre – och med lite naket, också

Så bra är ”The Full Monty – Allt eller inget” på Intiman

Publicerad: Mindre än 40 min sedan

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

helskärm ”The Full Monty – Allt eller inget” på Intiman

Det doftar nästan lokalrevy om inledningen.

Men sedan växer den här musikalen. Man får grepp om de olika rollfigurerna. Några sjunger riktigt bra. Mycket humor. Och lite naket på det!

Fakta The Full Monty – Allt eller inget Musikal på Intiman, Stockholm. Regi: Kålle Gunnarsson. Manus: Terence McNally. Text & musik: David Yazbek. Svensk översättning: Sven Hugo Persson. Med Erik Frisberg, Joanna Perera, Simon Lindgren, Maria Wells med flera. Spelas fram till och med 28 april. Läs mer

Årets trend på musikalscenerna i Sverige är uppenbarligen att ta sig an stora filmframgångar. ”Änglagård” och ”Moulin Rouge!” i Stockholm i höst. Då blir det även premiär på ”Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann” på Wermland Opera i Karlstad. Säkert har jag missat någon. Och så den här musikalen.

Bygger förstås på den brittiska filmen från 1997 som tog hela världen med storm. Handlar om några arbetslösa stålarbetare i Sheffield som satte ihop en strippshow för att dra in pengar. Huvudpersonen (Robert Carlyle, som just hade fått sitt genombrott med ”Trainspotting”) behövde pengar för att inte förlora vårdnaden om sin son. Pr-tricket för showen var att de skulle visa allt. The Full Monty, som det heter på engelska.

helskärm ”The Full Monty – Allt eller inget” på Intiman

Här dofter det alltså lite lokalrevy om inledningen. Inget ont om det i sig, men… skådespelarna, i stort sett inga namn man har hört talas om förut, står och gastar och ”har sig” på stålverket när de får sparken. Men sedan växer de in i rollerna och vi i publiken lär känna dem. Det är inte A-laget bland skådespelare, men de fungerar. Det är musik där bara enstaka låtar fastnar och inga örhängen direkt som man har hört utanför sitt sammanhang (i filmen var det kända hitlåtar). Men de fungerar också här.

Framför allt har musikalen ett stort hjärta. Och mycket humor. Slagkraftiga repliker, även om man ibland gör det lätt för sig med skämt om manliga komplex och små eller stora snoppar.

Huvudpersonen Jerry (Erik Frisberg), en rätt odräglig typ som ligger runt med exhustruns (Joanna Perera) väninnor och arbetskamrater, berör allt mer när han försöker ställa allt till rätta med sonen (en suverän Ian Hammarbäck). Ludvig Ryman är bra och rolig som förmannen på stålverket som döljer för sin fru att han också fått sparken.

helskärm ”The Full Monty – Allt eller inget” på Intiman

Frisbeck, Perera och Maria Wells har flera fina sångnummer. Martin Urech och Christoffer Nilsson en gripande duett.

Och det är, som sagt var, roligt. Många dråpliga situationer när de tafatta männen börjar träna dans inför den stora showen. Och den är skickligt iscensatt, trots att Intimans scen är liten. Ofta nästan för liten för den stora ensemblen, där flera dubblerar i olika roller.

Och blir det något av The Full Monty, då?

Jodå, det blir naket. Hur de löser det får ni själva se…