The Soundtrack of Our Lives gör Sverige-turné

Ebbot Lundberg: Vi behövs tydligen

Publicerad 2023-10-05

Efter tio års paus gjorde The Soundtrack of Our Lives tre konserter i somras. Återföreningen gav mersmak och bandet ger sig ut på vägarna i vår

Med start på Katalin i Uppsala den 15 februari gör gruppen en Sverigeturné som även innefattar ett stopp i Oslo.

”Vi gör det för att vi tydligen behövs i den här speciella eran av mänsklighetens historia”, säger bandets sångare Ebbot Lundberg om turnén i ett pressmeddelande.

The Soundtrack of Our Lives bildades i Göteborg i mitten av 1990-talet och valdes förra året in i Swedish Music Hall of Fame.

Turnéplan: 15/2 Uppsala, 16/2 Umeå, 17/2 Gävle, 22/2 Stockholm, 23/2 Karlstad, 24/2 Örebro, 8/3 Norrköping, 9/3 Malmö, 14/3 Oslo, 15/3 Huskvarna, 16–17/3 Göteborg.