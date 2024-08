Gunilla Persson ställer in igen – ska till tand­läkaren och fixa en flisa

Hoppade över obligatoriska press­konferensen i Melodifestivalen

Publicerad 2024-02-16

VÄXJÖ. Hon poserade vant och glatt inför kamerorna.

Men när det var dags för intervjuer var Gunilla Persson den enda artisten som inte dök upp.

– Hon har tappat en liten flisa på tanden. Och hon vill vara perfekt på lördag så den ska fixas, säger hennes låtskrivare Fredrik Andersson.

Gunilla Persson, 65, ställde in alla planerade intervjuer under gårdagen på grund av yrsel och jetlag, men dök ändå upp på ett mingel under torsdagskvällen.

Men under fredagen var det dags igen. Hollywoodfrun närvarade enbart under fotograferingen på den obligatoriska artist-presskonferensen under Melodifestivalen.

När det var dags för intervjuer stod istället hennes låtskrivare Fredrik Andersson i hennes ställe och fick svara på frågor om varför Gunilla Persson inte dök upp.

– Det är framförallt att hon är trött och att hon fortfarande lider av kristallsjukan och jetlag, så hon måste ta det lugnt. Hon har också ett tandläkarbesök inbokat i dag. Hon kommer att vara med i kväll, säger han.

”Vill vara perfekt”

Vad är det hon ska göra hos tandläkaren?

– Hon har tappat en liten flisa på tanden. Och hon vill vara perfekt på lördag så den ska fixas. Det är det som är. Det är någon liten flisa här i sidan som har åkt av.

Är det något som hände nu?

– Nej, det var i går.

SVT: ”Tillräckligt starka skäl”

Melodifestivalens projektledare Anders Wistbacka vill inte säga vilket skäl Gunilla Persson uppgett för att hoppa över presskonferensen, men säger att hon hade ett ”godtagbart skäl”.

”Det är viktigt med artisternas närvaro på presskonferensen. Men har de tillräckligt starka skäl så är det okej att de inte närvarar.

Gunilla Persson tävlar i den tredje deltävlingen i Växjö 17 februari 20.00 i SVT och SVT Play med låten ”I won’t shake (La la Gunilla)”.