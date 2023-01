Fyra svenska filmer visas på Berlinfestivalen

Av: TT

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 1 tim sedan

helskärm Payman Maadi i Milad Alamis nya film "Motståndaren", som får världspremiär i Berlin. Pressbild.

Svenska Milad Alamis ”Motståndaren” och tre andra svenska filmer visas på Berlins filmfestival.

Filmen tävlar i Panoramasektionen, vilket innebär filmer med en feministisk, queer eller politisk profil. ”Motståndaren” handlar om brottaren Imam, som tvingas lämna Iran för Sverige när ett förkrossande rykte sprids om honom.

Regissören Milad Alami långfilmsdebuterade på danska med ”Charmören” 2017.

”Jag är jättestolt över att Motståndaren visas i Berlin och ser fram emot att möta publiken där. Filmen ska nog göra mycket väsen av sig, speciellt på grund av allt som händer i Iran just nu”, säger Milad Alami i ett pressmeddelande.

De övriga filmerna är Axel Danielsons ”And the king said: What a fantastic machine!”, en dokumentär om människans relation till kameran bygg på arkivmaterial. Även kortfilmerna ”Gösta Petter-land” av Christer Wahlberg och ”Madden” av Malin Ingrid Johansson får premiär på Berlins filmfestival.

Berlins filmfestival äger rum 16–26 februari.