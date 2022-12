Eva Rydbergs avsked: en Nils Poppe-fars

Gör ”Två man om en änka”

Efter 30 år som teaterchef och stjärna gör Eva Rydberg, 79, sin sista säsong på Fredriksdalsteatern i Helsingborg nästa sommar.

– Jag har förlikat mig med det nu. Och vi började med en Poppe-klassiker, så jag tänkte att vi slutar med en Poppe-pjäs också, säger hon om sommarens fars ”Två man om en änka”.

Det var 1994 som komikern och skådespelaren Eva Rydberg tog över den anrika teatern efter legenden Nils Poppe (1908-2000). Sedan dess har hon lockat närmare två miljoner besökare till teatern på somrarna.

Men nu sätter hon punkt.

– Jag känner att jag är ganska mätt nu. Det är jobbigt att behöva spela varje kväll. Man fattar det inte själv… det är inte så många som håller på så här länge, säger Eva, som fyller 80 strax efter nästa sommars premiär fredag 16 juni.

Farsen spelas sedan till och med 20 augusti.

När Eva tog över teatern, var den första uppsättningen ”Den tappre soldaten Bom”. Denne plikttrogna soldat var en av Nils Poppes mest klassiska figurer, han gjorde även flera filmer kring den rollen.

Och nu sätter alltså Eva Rydberg punkt för sin tid på Fredriksdalsteatern med farsen ”Två man om en änka”. Över hundra år gammal. Nils Poppe spelade den redan för 40 år sedan, sommaren 1983, och sedan igen, 1990. I båda fallen spelade han malajen som är en av flera män på ett regemente som uppvaktar en rik änka, spelad av Berit Carlberg (1942-2021) i båda uppsättningarna.

– Regissören Anders Aldgård och Andreas T Olsson har uppdaterat farsen så den inte ska kännas så gammal, även fast den utspelas 1923. Den är lite modernare nu.

Eva Rydberg spelar den rika änkan.

– Det är många som flirtar med henne. Hon är ju rik. Det är därför de flirtar…

Nils Poppe-rollen som den uppvaktande, enkle och late malajen spelas av – Per Andersson.

– Jag har sneglat på honom länge. Vi har träffats på en del inspelningar och pratat om att det skulle vara kul att jobba ihop. Men han har ju varit så upptagen hela tiden. Men denna gången… nu är det sista chansen och det är en roll som passar honom bra.

– Per är så fantastiskt rolig och full av energi.

Han improviserar rätt mycket också. Går det att tygla honom, tror du?

– Ja, det tror jag. Det är ju en roll han spelar. Sedan vet jag inte om man ska tygla honom… (skratt).

På scenen återfinns även, som många gånger tidigare, Evas två barn Birgitta Rydberg och Kalle Rydberg, liksom svärsonen Robert Rydberg – och Mia Poppe, Nils Poppes dotter.

– Det är roligt att jobba ihop med sin familj. Och Mia Poppe också, hon har varit med oss flera gånger.

