Drake Bell om skräcktiden på Nickelodeon: ”Vaknade upp till ett övergrepp”

Stöttas av parhästen Josh Peck: ”Barn ska skyddas”

Uppdaterad 2024-03-26 | Publicerad 2024-03-25

Drake Bell utsattes för sexuella övergrepp under sin tid på barnkanalen Nickelodeon på 00-talet.

I dokumentären ”Quiet on set: The dark side of kids TV” berättar han för första gången om mardrömmen.

– Jag frös till is och visste inte hur jag skulle reagera, säger Bell.

Dokumentären ”Quiet on set: The dark side of kids TV”, som nyligen hade premiär på Discovery plus, har blivit vida omskriven.

I den berättar nämligen flera tidigare barnstjärnor om missförhållanden på barnkanalen Nickelodeon under slutet av 90-talet och tidigt 00-tal.

En av de tyngsta anklagelserna kommer från skådespelaren Drake Bell, 37, som hade en av huvudrollerna i succéshowen ”Drake and Josh” som sändes på kanalen mellan 2004 och 2007.

För första gången öppnar han nu upp om sexuella övergrepp som han ska ha utsatts för när han var 15 år. Den utpekade förövaren var skådespelarcoach på kanalen.

expand-left helskärm Drake Bell i ”Quiet on set: The dark side of kids TV”

expand-left helskärm Drake Bell 2019.

Vaknade upp till övergrepp

I dokumentären berättar Bell att övergreppen pågick under flera månader och att de utspelade sig hemma hos den vuxna coachen Brian Peck, där skådespelaren ibland sov över under föräldrarnas separation.

– Jag sov på soffan och vaknade av att han begick ett övergrepp på mig. Jag frös till is och blev helt chockad. Jag visste inte vad jag skulle göra eller hur jag skulle reagera, säger Drake Bell i dokumentären.

2004 dömdes skådespelarcoachen till fängelse i 16 månader för övergreppen, men eftersom offret Drake Bell var så ung har han varit anonym. Tills nu.

expand-left helskärm Josh Peck, Miranda Cosgrove och Drake Bell 2005.

expand-left helskärm Drake Bell och Josh Peck 2008.

Stödet från parhästen Josh Peck

Efter Bells avslöjande talar nu även Josh Peck, 37, den andra huvudrollsinnehavaren, ut om det hela. På Instagram har han delat med sig av sina tankar kring dokumentären och de allvarliga anklagelserna.

”Jag såg färdigt dokumentären och tog ett par dagar för att landa i allt. Jag har varit i kontakt med Drake privat, men vill också ge mitt stöd till alla överlevare som varit modiga nog att dela sina berättelser om psykiska och fysiska övergrepp på Nickelodeon med hela världen. Barn ska skyddas. Att återupplevad detta i offentligheten är extremt svårt, men jag hoppas att det kan göra att de som utsatts och deras familjer nu kan läka. Jag hoppas även att detta leder till en förändring i vår bransch.”

Anklagelser om rasism och sexualisering av barn

I dokumentären vittnar andra barnstjärnor om såväl rasism som sexualiserande av barn på Nickelodeon.

Bland annat tas det upp att tv-producenten Dan Schneider, som fått hård kritik efter dokumentären, badade bubbelpool med 16-åriga Amanda Bynes i en sketch som han skrev själv.

Skådespelaren Bryan Hearne, 35, vittnar om rasism på kanalen och berättar att han blev kallad för ”kolbit” av en vuxen person inom produktionen för programmet ”All that” på Nickelodeon.