De hyllar Abba i direktsänd tv-gala från Cirkus

Uppdaterad 2024-04-04 | Publicerad 2024-03-27

Maja Ivarsson är en av många som tolkar Abba på Cirkus i Stockholm 6 april. Arkivbild.

En lång rad artister medverkar i hyllningsgalan ”En fest för Abba” på Cirkus i Stockholm.

Galan direktsänds i SVT 6 april, på dagen 50 år efter Abba seger i Eurovision Song Contest med ”Waterloo” 1974.

Bland de artister som ska tolka gruppens klassiker finns Molly Sandén, Oscar Zia, Seinabo Sey, Maja Francis, Isabella Lundgren, The High Society, The Tallest Man on Earth.

Även Maja Ivarsson, Christer Sjögren, Albin Lee Meldau, The Soundtrack of Our Lives, Maia Hirasawa och Mapei medverkar .

Kvällen i SVT rymmer även material från SVT:s arkiv, inklusive de första intervjuerna med gruppens medlemmar.

Redan nu har SVT Play publicerat en nygjord musikvideo till ”Thank you for the music” där en lång rad svenska artister medverkar.