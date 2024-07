Hanna Friberg svarar på dejtingryktena: ”Älskar att dejta”

Bor i New York i tre månader

Uppdaterad 2024-07-09 13.05 | Publicerad 2023-10-08

Hanna Friberg lever singellivet i New York och älskar att dejta.

Förste man till rakning var en känd skådespelare.

– Det finns inget roligare än att gå på dejt med just amerikaner, säger hon till Aftonbladet.

Influencern Hanna Friberg, 29, ska spendera tre månader i New York och dejting står på schemat. På en och en halv vecka har hon redan hunnit dejta två olika män.

– Det finns inget roligare än att gå på dejt med just amerikaner, för de är så uppvaktande. Stockholm är ju så litet också och här i New York finns det hur mycket män som helst.

Dejtat känd skådespelare

På Tiktok berättar hon att första dejten var med en 52-årig skådespelare från Puerto Rico. Det har gått rykten kring vem han är men när Aftonbladet frågar vill hon inte gå ut med namn.

– Inga kommentarer. Jag gillar inte att prata om vem jag går på dejt med, man får jättegärna veta att jag går på dejt och vad jag gör, men det blir jättekonstigt om jag ska outa namn.

Saknade podd om singlar i 30-årsåldern

Nu när Hanna bor i New York har hon och kompisen Stella Cocozza, 30, startat podden ”30s in the city” där man får följa tjejernas jakt på kärlek.

– Jag brinner verkligen för att få tjejer att tycka att det är kul att dejta och inte något man ska ha ångest för. Vi kände också att det saknades en podd som pratade om att vara singel och dejta i 30-årsåldern. Vi kommer nog vara ganska bjussiga i podden.

Ni är i New York i tre månader, vad händer med podden sen?

– Tanken är att vi ska fortsätta, så får vi se vilken ”take” den tar. Vi kan ju fortsätta dejta även i Stockholm.

FAKTA Hanna Fribergs bästa tips när man ska gå på dejt • Klä dig i något du känner dig bekväm i, det är A och O. • Kom dit innan din dejt, så man slipper leta upp personen vilket kan vara lite stelt. Den kanske heller inte ser ut som på bilderna. • Ha en plan efter dejten, ifall dejten inte är kul. Då är det bra att man har alternativ efteråt när man ändå har spenderat tid på att fixa sig och sminka sig. Läs mer

Tycker killen ska ta notan

En grej som Hanna Friberg tycker är jobbig med dejting är när notan kommer.

– Man vill ju helst att killen ska lösa det smooth, till exempel att de säger att de ska gå på toaletten och så löser de notan. Jag tycker alltid att notan är en jättejobbig grej.

Tycker du att killen alltid borde ta notan?

– Jag tycker absolut att första dejten ska killen betala. Så länge han bjuder ut och väljer ställe så tycker jag att han ska betala. Så får han välja om man ska ta en kaffe eller en trerätters.

Dumpades i våras

Det var inte länge sedan Hanna Friberg var i en relation. I våras dumpades hon av killen. Men nu har hon kommit över honom.

– Jag har fokuserat på att må bra själv och följa mina drömmar. Det är det bästa man kan göra.

Dejtar du för att hitta en partner eller tycker du om singellivet?

– Just nu vill jag bara leva mitt bästa liv, ha kul och bara göra det jag känner för. Jag älskar att vara singel men det är klart att man vill hitta någon som man faktiskt tycker om i slutändan.