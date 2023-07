Anders Berglund, 75, om livsförändringen: ”Vi är inte förtjusta i snö och kyla”

Dirigenten om nya livet, att bara vara pensionär på pappret och duetten med Cher

Han flydde den svenska kylan och det eländiga vinterslasket.

Nu njuter musikern och dirigenten Anders Berglund, som fyller 75 år idag, av värmen på den spanska solkusten.

– Det är verkligen livskvalitet.

Dirigenten och musikern Anders Berglund har varit aktiv i över 50 år och i begynnelsen av karriären var han en del av Blåblus som gjorde stor succé i USA med Björn Skifs. Han har även varit kapellmästare i Melodifestivalen 16 gånger samt en av lagledarna för ”Så ska det låta” i över 100 program.

Firar inte 75-årsdagen

Idag fyller Anders Berglund 75 år, men något firande står inte på schemat och istället blir det jobb i Dalhalla med Rhapsody in Rock. Jubilaren är förvisso pensionär på pappret, men förklarar att det inte finns något som heter pension i hans bransch.

– Jag är väldigt lyckligt lottad, pensionen trillar in och jag kan göra det som jag tycker är roligt, säger Anders Berglund och nämner bland annat färska albumet ”The Symphonic Touch of Benny Andersson” som är ett annat projekt han fick ynnesten att ta sig an, i egenskap av dirigent och arrangör tillsammans med violinisten Christian Svarfvar och London Philharmonic Orchestra.

Kritiken mot Melodifestivalen

Anders Berglund var som sagt kapellmästare i Melodifestivalen och blev allt annat än förtjust när man valde att skrota liveorkestern.

– Det är klart jag reagerade. Jag brinner för den levande musiken och tycker det är så viktigt. Mötet med publiken, musikerna och orkestern är oslagbart. Men nu är Melodifestivalen något helt annat vilket är kul på sitt sätt. Nu är det mer visuellt än musikaliskt.

Sjöng duett med Cher

Du var med i Blåblus med Björn Skifs och ni tog USA med storm med ”Hooked on a feeling”. Hur minns du den resan?

– Vi var där flera gånger 1974 och 1975 och vi fick uppleva enormt mycket och träffa fantastiska personer. Det var en otrolig upplevelse. Vi var också pionjärer och var i princip den första popgruppen från Sverige i USA. Sedan kom Abba efter oss.

Där och då fick också Anders Berglund sjunga en duett med självaste Cher.

– Vi spelade på en klubb i Hollywood och en kväll kom hon dit och var nyfikna på oss. Jag lockade upp henne på scenen och frågade om det fanns någon låt vi kunde göra tillsammans. Björn sjöng det mesta, men jag sjöng några låtar och det visade sig att ”Long train running” var den låt som både jag och Cher kunde. Det slutade med att vi två sjöng och Björn spelade trumpet. Det var stort.

Flydde den svenska kylan

Privat lever Anders Berglund med Christel Berglund och sedan många år tillbaka varvar de tillvaron i Sverige med spanska solkusten.

– Vi hade pratat om det länge då vi inte är förtjusta i snö och kyla. Det är så skönt att ha det. Vi är i Spanien i omgångar och bor inte där halvårsvis. Jag kan sitta och jobba därifrån och vi har också ett mysigt umgänge där. Det är verkligen livskvalitet.

För några år sedan gjorde de även en livsförändring och lämnade Stockholm för ett liv i skånska Skanör.

– Vi tröttnade på att bo i innerstan och ville komma bort. Framför allt ville vi komma längre söderut. Klimatet är bättre här och det skiljer en månad vädermässigt på våren och hösten.