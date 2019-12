Tele2 bjuder till nytt möte i stora tv-bråket

avTT

15 december 2019 19:51

Det är fortsatt dödläge mellan parterna i tv-bråket.

Tele2 har bjudit in till ett nytt möte, men deras krav är de samma som TV4 tidigare avfärdat.

Viktor Wallström, kommunikationsdirektör på Tele2 som äger Com Hem, säger till TT att man på lördagskvällen skickat en ny inbjudan till möte till TV4.

Mötet är planerat till måndagseftermiddagen.

– Det är andra gången vi bjuder in till möte och vi har fortfarande förhoppningar om att kunna inleda förhandlingar med ett sånt möte som utgångspunkt.

Ingen ska undanhållas

Wallström säger att det framgår av inbjudan att deras krav står fast. De ska kunna erbjuda Com Hems och Boxers kunder möjlighet att kunna se TV4-kanalerna och C More oavsett om de använder tv, surfplatta eller mobiltelefon.

– Det är huvudlinjen. Vår framtidsvision är att inget svenskt hushåll, oavsett om det är Teliakund eller inte, ska undanhållas möjlighet att se de här kanalerna. Vår förhoppning är att Telia och TV4 ska dela den synen och komma till mötet.

Läget uppges fortfarande vara låst mellan parterna.

Det är oklart om TV4 tänker komma till mötet. TV4:s presschef Charlie Forsberg säger till TT att man inte kommenterar enskilda möten. I en skriftlig kommentar från TV4:s vd Casten Almqvist framgår att parterna fortfarande står långt från varandra.

"Com Hem har ensidigt släckt TV4. Genom att sätta press på oss hoppas man kunna tvinga till sig rättigheter man inte har i dag," skriver Almqvist.

"Klippa och klistra"

Han påpekar att Com Hem redan i dag har rätt att distribuera TV4 via telefon, dator och läsplatta. "Vad Com Hem nu begär är dessutom rätten att klippa och klistra i TV4:s programutbud."

TV4 har åtagit sig att förhandla med alla marknadens aktörer på lika villkor om OTT-rättigheterna, rättigheterna för internet-tv.

"Vi förstår att TV4 är väldigt viktigt för Com Hems kunder. Jag vill därför också berätta att Com Hem, tillsammans med de andra intresserade aktörerna, kommer att få förhandla med oss om de så kallade OTT-rättigheterna under det första kvartalet. Det är dessutom en eftergift vi är tvingade att göra enligt EU-kommissionen. Det vore inte rättvist för de andra aktörerna om Com Hem går före i kön."

FAKTA Detta har hänt i tv-bråket ✓ Läget är helt låst i det stora tv-bråket. Sedan flera dagar har Com Hem släckt TV4:s kanaler och C More för sina kunder. ✓ Bakgrunden till konflikten är att parterna inte kan komma överens om villkoren för ett nytt avtal. ✓ Tele2 säger att bolaget vill förhandla om nya rättigheter för att kunna satsa på en digitalisering av 1,6 miljoner hushåll det kommande året. TV4 anser att Tele2 kräver nya rättigheter utan att betala för dem. 12 november. EU-kommissionen ger grönt ljus för att Telia ska få köpa Bonnier Broadcasting, med C More och TV4. 2 december. Köpet genomförs. 5 december. Tele2, som äger Com Hem, varnar för att inom kort kan TV4 och C More försvinna från Com Hems och Boxers utbud. 10 december. Parterna träffas för ett möte, men det leder inte till ett nytt avtal. Klockan 23.59 släcker Com Hem TV4:s kanaler och C More. 12 december. Parterna träffas på nytt, men lyckas inte komma överens. 14 december. Tele2 bjuder in till ett nytt möte måndagen 16 december. Det är oklart om TV4 tänker komma. LÄS MER

