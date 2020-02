Såpadrottningen Lee Phillip Bell är död

avLinn Elmervik , TT

Publicerad: 27 februari 2020 kl. 08.22

Uppdaterad: 27 februari 2020 kl. 08.38

Foto: Jordan Strauss / TT NYHETSBYR≈N Lee Phillip Bell med dottern Lauralee Bell.

Den Emmy-belönade dagtidssåpaveteranen och tv-personligheten Lee Phillip Bell är död.

Hon blev 91 år. Tillsammans med sin make William J Bell skapade hon två av de mest framgångsrika långkörarna i dagtidssåpa-universum: "The young and the restless" (som under en kort period kallades för "Makt och begär" på svenska) har sänts sedan 1973 och "Glamour" sedan 1987.

Lee Phillip Bell startade sin karriär som tv-journalist och hade mellan 1953–1986 en egen pratshow i Chicago.

Hon lämnar efter sig sin dotter Lauralee Bell, som medverkar i "The young and the restless", samt sönerna William och Bradley Bell, som båda arbetar i tv-branschen.

– Hon var omtänksam och snäll och berikade livet för alla som kände henne. Vi kommer att sakna henne oerhört, säger barnen i ett gemensamt uttalande.

Hyllas av stjärnorna

Efter beskedet om Bells död har flera skådespelare från "The young and the restless" hyllat henne i sociala medier.

”Vi är alla förkrossade av Lee Phillips Bells bortgång. Hon var en tv-pionjär och ett kraftverk som utvecklade dagtidssåpan när hon skapade ”The yound and the restless” tillsammans med sin lika ikoniska make Bill Bell”, skriver Melody Thomas Scott på twitter.

”Vila i frid, drottningen av dagtidssåpa”, skriver Sharon Case.

