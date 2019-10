Mia Skäringer + FÖLJ

Mia Skäringer sjuk – ställer in shower

Har drabbats av lunginflammation: ”Jag är så ledsen”

avCornelis Rikken

30 oktober 2019 19:28

Foto: CAROLINA BYRMO Mia Skäringer.

Mia Skäringer är just nu på turné med ”Avig Maria – No more fucks to give”.

Nu meddelar skådespelerskan att hon tvingas ställa in minst två av sina kommande föreställningar.

”Nu måste kroppen få vila och penicillinet verka. Vill inte hosta sönder mina två timmar på scenen”, skriver hon i ett pressmeddelande.

Den hyllade föreställningen ”Avig Maria – No more fucks to give” skulle ha landat i Kristianstad torsdagen den 31 oktober och i Lidköping fredagen den 1 november.

Men nu meddelar Mia Skäringer, 43, att hon blir tvungen att ställa in då hon drabbats av sjukdom.

”Jag är så ledsen för detta men har dragits med hosta som inte gett sig, som jag ignorerat som nu blivit feber och visat sig vara lunginflammation. Så nu måste kroppen få vila och penicillinet verka. Vill inte hosta sönder mina två timmar på scenen”, skriver hon i ett pressmeddelande på sin hemsida.

Hon meddelar samtidigt att de redan har bokat nya datum för föreställningen: lördag den 30 november i Kristianstad och fredag den 29 november i Lidköping.

”Jag hoppas det nya datumet vi hittat kommer funka för dig. Jag längtar. Med kärlek från Mia”, avslutar hon.

Nöjesbladet har varit i kontakt med Mia Skäringers presskontakt som meddelar att hon avböjer att lämna några ytterligare kommentarer.

