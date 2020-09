Bildextra: Här är ”Ex on the beach”-villan

11 sovrum, 11 badrum, biograf, inomhuspool, tennisbana, strand – för 13 000 kronor natten

Av: Torbjörn Ek

Publicerad: 21 september 2020 kl. 11.51

STENUNGSUND. Vem som helst kan boka ”Ex on the beach”-villan utanför Stenungsund.

För 13 000 kronor natten får man tillgång till den exklusiva bostaden med privat strand och egen badbrygga – men allt kommer inte se ut som på tv.

– Alla möblerna har vi tagit med oss, utomhusjacuzzin har vi ställt hit och den stora trätrallen på uteplatsen har vi byggt, det måste vi riva när vi åker här ifrån, säger dokusåpans projektledare Pierre Rosengren.

Coronapandemin har tvingat Dplay och produktionsbolaget Meter att flytta inspelningen av ”Ex on the beach” från Grekland till Stenungsund på Västkusten i Sverige.

Foto: Anders Deros ”Ex on the beach”-villan har 11 sovrum och lika många badrum. Till höger skymtar också den privata tennisbanan.

Men det gör också att den lyxiga villan där inspelningen sker finns lättare tillgänglig för hugade fans, som vill bo som sina idoler på tv. Om man har tillräckligt stor plånbok vill säga.

Villan, som bland annat hyrs ut via semesterboendesajten Airbnb, kostar omkring 13 000 kronor natten. Men då ingår 11 sovrum och lika många badrum. Här finns en inomhuspool, bastu och egen biograf.

Foto: Anders Deros 11 sovrum, men ”Ex on the beach” har tagit med sig egna sängar och andra möbler.

Foto: Anders Deros Stort vardagsrum.

Dessutom får man en privat strand, egen badbrygga och tennisbana på den 50 tunnland stora tomten.

Den som följer ”Ex on the beach” på tv och via streamingtjänsten Dplay får dock räkna med att en hel del i villan skiljer sig från från tv-skärmen.

Foto: Anders Deros Dags för poolparty? Här kan du bo som en ”Ex on the beach”-deltagare.

Foto: Anders Deros Utsikt mot vattnet. Men pergolan och trädäcket kommer att rivas när ”Ex on the beach” lämnar villan

Foto: Anders Deros Loungen på uteplatsen är uppbyggd av produktionen och loungemöblerna har synts i tidigare ”Ex n the beach”-säsonger

Där deltagarna inte har några dörrar till badrum och toaletter finns detta givetvis på plats för att garantera lite mer avskildhet än på tv. Det samma gäller duschväggar, draperier och annat som tv-produktionen tillfälligt plockat bort för att möjliggöra för tv-kamerorna att fånga alla dramatiska ögonblick som uppstår under dousåpainspelningen.

– Vi har målat om inne och sovrummen har fixats till som vi vill ha dem. Vi har stoppat in våra egna möbler, säger Pierre Rosengren, projektledare för ”Ex on the beach” på produktionsbolaget Meter.

Foto: Anders Deros Stor uteplats. Men utomhusjacuzzin har redan sålts av ”Ex on the beach”-produktionen.

Foto: Anders Deros Aftonbladets Tobbe Ek på toalett utan dörr. Kamerorna på toaletterna plockas bort och dörrarna kommer att sättas tillbaka inför nya hyresgäster efter inspelningen av ”Ex on the beach”.

– Vi har byggt hela altanen i trä som vi ville ha det och vi har byggt två pergolor på baksidan. Utomhuspoolen är ett swimspa som vi ställt ner, för det fanns ingen tid att gräva en riktig pool.

Allt som produktionen byggt ska rivas när inspelningen avslutats.

– Allt ska återställas. Det har vi och ägaren kommit överens om. Poolen har vi lyckats sälja och vi har valt billigare träslag som vi målat och byggt på enklare vis än om det skulle bli permanent, säger Rosengren.

Torbjörn Ek, reporter, och Anders Deros, fotograf, Aftonbladets team på plats vid ”Ex on the beach”-inspelningen.

