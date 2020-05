Amerikanska stjärnan i SVT-serien: ”Trodde att jag kunde lösa Palmemordet”

avJan-Olov Andersson

Publicerad: 09 maj 2020 kl. 15.39

Foto: PONTUS ORRE Skådespelaren Schiaffino Musarra som spelar huvudrollen SVT:s nya serie ”We got this”.

En lite galen amerikan som tror sig kunna lösa Palmemordet.

Tv-komedin ”We got this” hade premiär i söndags.

– För ett kort ögonblick trodde jag att jag kunde lösa gåtan. Men det gick över efter 60 sekunder, säger seriens skapare och stjärna Schiaffino Musarra, 47.

Det finns en hel del likheter mellan tv-seriens huvudperson George English och Schiaffino Musarra, kallad ”Schiff” av alla.

Den lite slarvigt nonchalanta klädseln, hatten, det vildvuxna skägget, attityden, den enligt egen utsago ”komiskt dåliga svenska jag pratar” – och en skatteskuld.

– Precis som tv-seriens huvudperson hade jag dragit på mig en skatteskuld. Jag hade bildat ett produktionsbolag. Första året gick bra, andra sämre och jag hade dålig koll på hur det svenska skattesystemet fungerade. Hur ska jag så snabbt som möjligt på ihop pengar på ett lagligt sätt?, tänkte jag. Jag kände förstås till en del om Palmemordet, men hade missat att det finns en belöning på 50 miljoner kronor. För ett kort ögonblick tänkte jag att ”då får väl jag lösa mordet”. ”Du är inte klok”, sa min fru. Där föddes tanken på tv-serien, berättar ”Schiff”.

Foto: TT Statsminister Olof Palme sköts till döds i korsningen Tunnelgatan/Sveavägen den 28 februari 1986.

Själv föddes han i och växte upp kring Atlanta, Georgia i USA:s sydstater. Pappa plastikkirurg, mamma hemmafru. ”Schiff” började med teater och att skriva pjäser. Det tog honom till Boston, New York, mötet med hon som blev hans svenska fru, och Los Angeles.

2006 flyttade de till Stockholm.

– Vi diskuterade om var det är bäst att låta sina barn växa upp. I Sverige finns gratis skolor, sjukvård och mycket annat som kostar massor av pengar i USA.

Här i Sverige har han gjort reklamfilmer, konsertfilmer, producerat komedin ”Äntligen midsommar!” med Olle Sarri, Lisa Werlinder, Alexander Karim och Luke Perry (1966-2019) och gjort några småroller i tv-serier. Första försöken att sälja in ”We got this”, bland annat genom att säga att folk skulle tänka sig The Dude från bröderna Coen-filmen ”The big Lebowski” som privatspanare, gick inte hem hos producenterna.

– Det kändes som att de inte snabbt nog kunde sparka ut mig från mötena.

Foto: PONTUS ORRE – Det är inte själva mordet på Sveriges kanske främsta politiker någonsin vi skojar om. Vi driver ju med den totalt misslyckade polisutredningen och alla privatspanare som funnits och finns, säger Schiaffino Musarra.

Då spelade han och några av skådespelarna in en trailer för att visa hur serien skulle se ut. Och då fick de napp direkt hos Jarowskij och SVT.

– SVT:s dramachef Anna Croneman är modig. Hon satsade på ”Kalifat”. Och Palmemordet är kanske inte ett klockrent ämne att göra svart komedi av.

Tror du folk blir upprörda?

– Både ja och nej. Ja, om de dömer ut serien utan att ha sett den, det gör säkert somliga. Annars nej, för det är inte själva mordet på Sveriges kanske främsta politiker någonsin vi skojar om. Vi driver ju med den totalt misslyckade polisutredningen och alla privatspanare som funnits och finns.

Foto: SVT I SVT-serien ”We Got This” spelar ”Schiff” mot bland andra Alexander Karim.

Förutom ”Schiff” medverkar bland annat Sandra Andreis som hans hustru, Olle Sarri och Hans Mosesson som privatspanare, Alexander Karim som journalist, Anki Larsson som mystisk bibliotikarie och Lennart Jähkel som ledaren för Palmegruppen. Patrik Eklund har regisserat. Serien visas på SVT Play och i SVT 1 på söndagskvällar.

LÄS OCKSÅ Stundtals skarpsynta Roy Anderssonska iakttagelser

LÄS OCKSÅ Tilde de Paula Eby om att dubbeljobba i coronatider

LÄS OCKSÅ En bra idé – men ett enformigt utförande

KOPIERA LÄNK