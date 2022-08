The Pogues basist Darryl Hunt är död

Punkrock-ikonen blev 72 år

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm The Pogues 2006.

Darryl Hunt är död.

Det meddelar bandmedlemmarna i The Pogues på Twitter.

Basisten Darryl Hunt är död.

”Vi är förkrossade. Vår Darryl gick bort igår eftermiddag i London”, skriver The Pogues på Twitter.

Bandet citerar också sin egna låt ”Love you till the end”.

Frontmannen Shane McGowan hyllar sin forne kollega, även det på Twitter.

”Jag är väldigt ledsen över att Darryl har gått bort. Han var en väldigt bra kille, en fin vän och en fantastisk basist”, skriver han.

Samtidigt skriver The Pogues-medlemmen Spider Stacy:

”Det här är fruktansvärt. Vi ses längre fram, Daz”.

Vad som orsakat Darryl Hunts död är inte känt.

Spelade in ”Fairytale of New york”

The Pogues är ett irländskt punkrock-band med låtar som ”Dirty old town” och ”Tuesday morning”.

För den breda massan är bandet kanske mest känt för sin jullåt ”Fairytale of New York” som de spelat in tillsammans med Kristy McColl.

Darryl Hunt blev 72 år.