Skådespelerskan Anne Heche i olycka

Krockade – bilen började brinna

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm Anne Heche.

Skådespelerskan Anne Heche är allvarligt skadad efter en singelolycka, rapporter CNN.

Heche ska ha kommit körande med sin bil i ilfart längs en bostadsgata i Los Angeles.

Bilen krockade in i ett hus, både bilen och huset ska ha börjat brinna.

Det var strax efter lunch lokal tid när singelolyckan inträffade i området Mar Vista i Los Angeles, Kalifornien.

Bilen körde in i ett garage vid ett lägenhetskomplex. Enligt TMZ ska föraren sedan ha krockat igen. Denna gång in i en bostad. Både byggnaden och bilen ska då ha fattat eld.

Enligt CNN var det skådespelerskan Anne Heche, 53, som satt bakom ratten. Hon uppges vara ”i ett kritiskt tillstånd” och har förts till sjukhus.

Övervakningsfilmen visar galna bilfärden

En övervakningsfilm visar hur bilen körde i en mycket hög hastighet längs med en gata. Efter att bilen kört ur bild hör man en hög smäll.

– Föraren körde i en hög hastighet när hon körde av vägen och kolliderade med en bostad, bekräftar en talesperson för polisen i Los Angeles för CNN.

Polisen bekräftar också att bilen ska ha blivit helt övertänd samt att föraren har fått brännskador. Enligt Los Angeles brandkår tog det över en timme att släcka branden.

Fick sitt genombrott i såpopera

Anne Heche fick sitt genombrott i såpoperan ”Another World” där hon spelade de två tvillingarna Vicky Hudson och Marley Love.

Hon även medverkat i filmer som ”Donnie Brasco”, ”Six days seven nights” och Wag the dog”. Under de senaste åren har skådespelerskan varit med i tv-serier som ”The brave”, ”Quantico” och ”Chicago PD”.

I slutet av 90-talet hade hon en romans med talkshowvärden Ellen DeGeneres, 64.