Lamont Dozier är död – 81 år gammal

Motown-profilen skrev The Supremes största hits

Publicerad: Mindre än 20 min sedan Uppdaterad: Alldeles nyss

helskärm Lamont Dozier 2010.

Låtskrivaren Lamont Dozier är död.

Han skrev musik för bland andra The Supremes, Marvin Gaye och Phil Collins.

”Vila i himmelsk frid, pappa”, skriver sonen Lamont Dozier Jr på Instagram.

Motown -legenden Lamont Dozier är död, 81 år gammal.

Det bekräftar sonen Lamont Dozier Jr med en bild på Instagram tillsammans med hyllningen ”Vila i himmelsk frid, pappa”.

Lamont Dozier låg bakom tio av The Supremes mest populära hits, så som ”You can’t hurry love” och ”Baby love”. Han har också skrivit Phil Collins ”Two hearts”.

Viktig för Motown

Låtskrivaren tillhörde produktionsteamet Holland–Dozier–Holland, som bestod av Dozier själv och bröderna Brian och Eddie Holland.

Trion skrev och producerade många nyckellåtar i Motown-genren för artister som Marvin Gaye, Four Tops och Diana Ross.

Hitlåtar som ”Baby love” med The Supremes, ”How sweet it is (to be loved by you” med Marvin Gaye och ”I can’t help myself (sugar pie honey bunch)” med Four Tops är bara några av trions mästerverk.